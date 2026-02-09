Dal pattinaggio la 6ª medaglia del giorno. Italia a quota 9

Insieme è meglio. Arriva anche il bronzo al team event di pattinaggio di Figura, in un giorno record, anzi a sei cerchi, tante le medaglie vinte ieri dagli azzurri, che nel medagliere salgono a nove in totale. Record. Una gara introdotta a Sochi 2014, quando lo zar Plushenko portò la Russia all'oro, per poi decidere di abdicare. All'Italia è sempre sfuggito il podio nella team: quarti, 12 anni fa, in Russia, quarti in Corea del Sud 2018, nemmeno in finale a Pechino 2022. Ieri, invece, nella serata dedicata ai programmi dell'esercizio libero, tutto si è allineato. I salti di Mattero Rizzo, l'armonia delle coppie con Niccolò Conti e Sara Macii, la grazia di Daniel Grassl e di Charlen Guignard e Marco Fabbri, protagonisti del corto, nei giorni precedenti. Ed ancora la tenuta di Lara Naki Gutmann.

Ad Assago i primi a scendere in pista sono stati proprio Conti/Macii sulle note di Caruso. Il derby per l'intera serata sarà con i georgiani. La Gutmann pattina con coraggio un programma quasi perfetto. Chiude quarta. Quando Nika Egadze però chiude la sua prova con alcune imprecisioni, il palazzetto si scalda e comincia a sognare azzurro. Matteo Rizzo, schierato al posto di Daniel Grassl, esordisce con un quadruplo toeloop. La sua esibizione è davvero Interstellar come le musiche del suo programma. Dopo il secondo triplo axel è lui per primo a sorridere mentre effettua le ultime trottole. All kiss and cry Matteo Rizzo ci si fionda con una scivolata sul ghiaccio quasi da bomber. L'ufficialità arriva con i 179.

62 punti che lo collocano a parimerito con Giappone ed Usa e quindi in terza posizione finale, sommando tutti i punteggi del team. Dietro a Stati Uniti (69) e Giappone (68), c'è l'Italia (60) e questa medaglia e di tutti: da domani si azzera tutto e si gareggia individualmente, ma l'Italia c'è e può andare ancora lontano a fil di lama.