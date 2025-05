Paura Napoli, a rischio l'unico obiettivo della stagione

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una differenza enorme a livello di umori. Relax e spensieratezza ad Appiano Gentile, sensazioni tipiche di chi non ha nulla da perdere in campionato e ha la testa proiettata verso qualcosa di più grande. Ci sono ansia e tremori a Castel Volturno, dove il Napoli rischia di mandare in frantumi l'unico obiettivo per il quale si è battuto per l'intera stagione. Il lunedì è il tradizionale giorno dedicato alla meditazione calcistica, molte volte, come a Napoli in questo caso, si consuma tra rabbia e rimpianti per un obiettivo sfuggito dalle mani più per demeriti propri che meriti altrui.

Rabbia e urla non hanno fatto capolino al Maradona dopo il suicidio di domenica sera, Conte è uomo e allenatore troppo navigato per battere il ferro a caldo. Lo farà oggi alla ripresa degli allenamenti ma i toni non saranno alti, questo è il tempo dei sacrifici e del duro lavoro per provare a rimettere quel po' di energia che occorre nelle ultime due finali: ma qualche domanda il tecnico se l'è fatta e la farà alla squadra, perché la gestione dei momenti chiave continua a essere un preoccupante tallone d'Achille. Farsi rimontare due volte dal Genoa, l'ultima a cinque minuti dalla fine, è un particolare che non fa rima con scudetto, così come non aver battuto formazioni come Como, Venezia e Udinese quando c'era da dare una spallata alle inseguitrici.

Un problema di testa, di mentalità, di maturità, di esperienza, chiamatela come volete ma è psicologicamente, non atleticamente, che il Napoli è arrivato sull'ultimo rettilineo con la spia rossa accesa: non c'è quella leggerezza e quell'entusiasmo nel giocarsi partite che il Napoli ha meritato di giocare, piuttosto una tensione e una paura di vincere che nei finali di gara continuano a fare danni, lasciando rimpianti più che certezze.

Il prossimo turno sarà decisivo, il bonus è andato, al Napoli (come del resto all'Inter) non resta che vincere

le ultime due partite ma i numeri e le previsioni adesso contano zero: in questi giorni conta invece la capacità di Conte nel fortificare le motivazioni e allontanare la delusione. Lui ha detto che sa come si fa, vedremo