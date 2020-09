Che "botta" per Charles Leclerc: si schianta a 220 km/h a Monza

Pauroso incidente per Charles Leclerc: il pilota monegasco si ritira nel corso del ventiseiesimo giro del Gran Premio d’Italia 2020 di Formula 1.

Gp d'Italia nefasto per la Ferrari. Dopo il problema ai freni di Vettel, c'è stato un terribile incidente di Charles Leclerc, che a oltre 200 chilometri orari è andato a sbattere all'ultima curva del tracciato, la mitica Parabolica. Ha perso il controllo della sua vettura ma fortunatamente non ci sono conseguenze per il pilota.

L'incidente

Aveva trionfato qui un anno fa, un successo indimenticabile conquistato davanti alle due Mercedes ma in questo maledetto 2020 la storia è completamente diversa. Leclerc, scivolato in 17esima posizione dopo la sua prima sosta, stava disputando una gara anonima. La situazione sembrava incredibilmente ribaltata quando si ritrova incredibilmente in quarta piazza dopo l’ingresso della Safety Car grazie alla chiusura della pit-lane che aveva costretto tutti gli altri piloti ad effettuare la sosta con le monoposto già incolonnate dietro la vettura di sicurezza. I sorpassi alle due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen facevano sognare il colpo grosso. Preso dalla foga Charles non si accontentava e cominciava a spingere, forse chiedendo troppo alla sua vettura. Sul più bello perdeva il controllo della sua Ferrari andando a sbattere dritto contro le barriere. Un incidente tremendo, ma per fortuna con nessun tipo di problema per il pilota monegasco. Subito dopo Leclerc è stato trasportato al centro medico per un controllo che ha dato subito esiti confortanti. Dopo la grande paura il pilota, subito rimessosi ha chiacchierato ai box con il team Principal Binotto. Nel team radio post incidente il 22enne monegasco si era lamentato per la guidabilità della sua vettura.

Trionfa Gaisly

Dunque un altro weekend da dimenticare per la Ferrari che dopo non aver piazzato le due vetture nella top ten a Spa, una settimana fa, chiude solo dopo appena 25 giri il Gp d'Italia, cosa che a Monza non accadeva da 25 anni. Prima il problema ai freni di Sebastian Vettel poi l'incidente di Leclerc fanno addensare nuove nubi per la scuderia di Maranello. Il futuro non è affatto roseo e tra una settimana al Mugello la Ferrari dovrà cercherà in ogni modo di tornare in zona punti, prima che la classifica nel Mondiale dei Costruttori comincia ad essere davvero disastrosa.

Intanto la gara di Monza fa registrare la prima vittoria nel Mondiale per Pierre Gasly che vince il Gran Premio d'Italia dopo la sospensione con la bandiera rossa a causa dell'incidente di Charles Leclerc alla Parabolica. Niente da fare per Lewis Hamilton, che rimonta fino alla settima posizione dopo essere stato penalizzato per una sosta con corsia box chiusa. Sul podio insieme al pilota francese della AlphaTauri ci sono Carlos Sainz secondo e Lance Stroll terzo.

