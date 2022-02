Pechino, doppietta Azzurra: bronzo per Davide Ghiotto e Dorothea Wierer

Una doppietta di bronzo per l'Italia arrivata a pochi minuti di distanza: i protagonisti di giornata sono Davide Ghiotto, nei 10mila metri nello speed skating e Dorothea Wierer nella 7.5 km sprint di biathlon. Si tratta della decima medaglia per il Team Italia a Pechino 2022, che eguaglia così il numero di medaglie conquistate a Pyeongchang 2018.

La prima impresa arriva da Davide Ghiotto, che conquista la medaglia di bronzo nei 10mila metri nello speed skating. Una gara spettacolare quella disputata dal vicentino al National Speed Skating Oval di Pechino, che ci mette giudizio ma anche tanto coraggio. Partito fortissimo, è riuscito a tenere le energie per un grande finale. Nonostante gli ultimi giri di sofferenza, sale sul podio in 12'45"98. La gara viene vinta dallo svedese Nils Van der Poel (record del mondo) con 12'30"74, argento per l’olandese Patrick Roest con il tempo di 12'44"59.

Quella di Ghiotto è la seconda medaglia italiana ai Giochi di Pechino nel pattinaggio velocità dopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000. Ghiotto, 28 anni, vicentino, portacolori delle Fiamme Gialle, in carriera aveva solo conquistato due ori alle Universiadi di Almaty nel 2017. Nell'albo d'oro dei 10.000 ai Giochi olimpici succede all'altro azzurro Nicola Tumolero anche lui bronzo quattro anni fa ed assente a Pechino.

L'impresa della Wierer

Dorothea Wierer ha compiuto l'ennesima straordinaria impresa della carriera, vincendo la medaglia di bronzo nella 7.5 km sprint femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.

La medaglia d'oro è finita al collo della norvegese Marte Roeiseland, che ha messo in scena la gara perfetta, issandosi al primo posto con il tempo di 20'44"3, grazie anche al miglior tempo sugli sci. Argento alla svedese Elvira Oeberg a 30"9 dalla vincitrice.

Doro ha chiuso in testa sia nella graduatoria dello Shooting Time che del Range Time, regalandosi la soddisfazione di ottenere la prima medaglia a cinque cerchi nella storia del biathlon femminile italiano. Un bronzo comunque molto sofferto perché l’austriaca Hauser ha tenuto fino alla fine. Lo spunto conclusivo di Dorothea è stato fondamentale per riuscire a raggiungere questo risultato storico.

Una prova straordinaria quella della trentunenne biathleta altoatesina, che ha regalato spettacolo al poligono con una sessione di tiro perfetta e rapidissima, rafforzandola con una solida prova sugli sci stretti. E non è finita qui, perché anche nell’inseguimento ci sono le premesse per conquistare un'altra medaglia.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?