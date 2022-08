Il peggiore insulto per CR7? Guardare la Champions in tv

Nel giorno in cui torna in campo la Premier league, giusto intonare un sic transit gloria mundi per Cristiano Ronaldo. Ve lo immaginate il poverino, non poveretto vista la dorata cassaforte, angosciato dal rapporto infranto con il Manchester United, con il tecnico Ten Hag che lo ha trattato peggio di un ragazzino alle prime armi dichiarando inaccettabile il suo comportamento durante l'amichevole con il Rayo Vallecano, e infine con la valanga di insulti che lo insegue su twitter e sui social del Regno Unito.

Regno unito più che mai, nella scorsa stagione, nel pescare il colpevole delle debacles del Manchester e chissà cosa d'altro. Certo è che questo è un altro record, un altro ricordo da guinness dei primati di questo campione. Non si vive di sola gloria, nemmeno di cospicui danari, e neppure di poderosi e attrattivi brand. Si può essere numero uno anche nel prendersi insulti. E le statistiche dicono che Ronaldo ci sa fare. Per il vero i suoi compagni sono stati degna scorta: parliamo di oltre 12500 insulti per CR7 e di circa 60 mila per il 70 per cento della squadra. A ciascuno il suo.

Ronaldo del resto conosce il sapore sgradevole dell'insulto avendone incassati dovunque, perfino a casa sua in Portogallo quando giocava nella Juve: lo speaker del Porto si prese una multa salata. Ma, al di là del record di insulti, c'è il vero dramma di CR7: ormai è scontato che la stagione negativa con il Manchester lo porterà lontano dal pallone d'oro che nel cuor gli sta. Eppur sarebbe peggio se non gli riuscisse di giocare in Champions: la coppa dei suoi sogni di ragazzo invecchiato. Per ora la situazione è liquida. Lo United non la giocherà e da qui i contrasti con CR7. Lo Sporting Lisbona è forse l'ultima speranza per accasarsi e giocarsela. Ecco, per Ronaldo non ci sarebbe insulto peggiore che vedersela in tv.