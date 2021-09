Pelé ricoverato in ospedale: "Operato per un tumore al colon"

Pelé, ricoverato da martedì scorso all'Hospital Albert Einstein di San Paolo, è stato operato per un tumore al colon destro dopo che gli accertamenti avevano portato a identificare una lesione sospetta.

Ad annunciarlo è lo stesso ex calciatore, 81 anni ad ottobre, via social dopo che le sue condizioni di salute erano diventate oggetto di dubbi e insinuazioni negli ultimi giorni. "Il tumore è stato identificato durante gli esami a cui ho fatto riferimento la scorsa settimana - ha scritto O'Rei - Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie al vostro fianco e affronterò questa partita col sorriso sul volto, con molto ottimismo e allegria per vivere accanto all'amore dei miei familiari e amici" .

Subito dopo è arrivato il bollettino medico dell'ospedale, che rassicura sulle condizioni dell'ex calciatore: "Il tumore è stato individuato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica. Il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva ma si prevede di trasferirlo di reparto nella giornata di domani"

.

Il caso

Le notizie circolate nelle ultime ore avevano lasciato tutto il mondo del calcio col fiato sospeso. Ufficialmente la leggenda brasiliana si era spostata in ospedale martedì scorso, per sottoporsi ad esami di routine. Contemporaneamente era circolata l'altra versione, trapelata da alcuni media brasiliani secondo i quali Pelé era svenuto e poi è rimasto l'intera settimana nell'ospedale di San Paolo. Lo svenimento però, era stato smentito dallo stesso brasiliano sui propri social: "Non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare a causa della pandemia". "Fate sapere che non potrò giocare domenica prossima" aveva scherzato.

Anche le persone vicine a Pelé, tra cui il business manager Joe Fraga, avevano ribadito alla Reuters che le sue condizioni non destavano preoccupazioni ed era necessaria una serie completa di esami, che "non si fanno in un giorno" . Come noto negli ultimi anni Pelé ha subito una serie di interventi chirurgici all'anca, tanto che di recente aveva difficoltà a camminare. A febbraio del 2020 l’ex portiere Edinho, figlio di Pelé, aveva ammesso che il padre soffriva di problemi legati alla depressione, camminava male e voleva usciva poco di casa. Dichiarazioni smentite però dal diretto interessato.

I fatti si riferivano all'anno precedente, quando era stato ricoverato a Parigi e trasferito a San Paolo per farsi rimuovere un calcolo renale. Senza dimenticare che nel 2014 O'Rei era stato ricoverato in terapia intensiva dopo che un'altra infezione urinaria lo aveva costretto a sottoporsi alla dialisi del rene sinistro, l'unico che gli è rimasto da quando il destro è stato rimosso negli anni '70 a causa di un infortunio quando era ancora un giocatore. Ma in generale è dal 2012, che O'Rei ha avuto qualche difficoltà a muoversi, apparendo in pubblico, in alcune occasioni, su una sedia a rotelle.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?