Pellegrini, mamma e super coach a Livigno: "Con Matteo insegno a tutti: dai 7 anni in su"

La nuova vita di Federica Pellegrini mamma e coach: coltivare i talenti del domani. Dopo il successo dello scorso anno, è tornata la Fede Academy, il progetto ideato e sviluppato insieme al marito e allenatore Matteo Giunta, che registra ancora il tutto esaurito tra le corsie dell'Aquagranda di Livigno, nel Centro di preparazione olimpica del Coni. «Io e Matteo volevamo mettere in pratica, a livello concreto e passionale, quella che è la nostra vita, creando una Academy del nuoto ad altissimo livello dai 7 anni fino agli adulti». I corsi sono rivolti a 3 fasce: Kids (7-11 anni), Junior (12-18) e Open (dai 18 in su); e si svolgono da giugno a settembre. «Quest'anno abbiamo anche una signora che ha 56 anni», aggiunge. A supporto della Fede Academy c'è la collaborazione con l'azienda Caffè Vergnano, che ha scelto la Pellegrini come volto di Woman in Coffee, il progetto di sostenibilità sociale a favore delle donne nato da un sogno di Carolina Vergnano (nella foto con Fede durante un allenamento dei ragazzi), ceo dell'azienda che fornirà 10 borse di studio a favore di giovani promesse del nuoto. «La Fede Academy - continua l'ex campionessa - nasce allo scopo di trasmettere a queste nuovissime generazioni quella che è la mia passione.

Non è un centro estivo, ma una academy di nuoto, è tutto studiato ad altissimo livello e tutto vira attorno al nuoto. Io e Matteo volevamo che rispetto ad altre Academy fosse proprio particolare e una cosa totalmente nostra. Noi ci siamo sempre». SArc