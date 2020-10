Perché La Juve ha fatto male: quei 3 punti poco da Signora

Inevitabile. Che prima o poi ci saremmo trovati in questa situazione l'avevamo preannunciato con largo anticipo. E infatti il mondo del calcio implode improvvisamente davanti a due contagiati di troppo. Certo, i regolamenti della lega sono chiari, anche se discutibili. Ma che le autorità sanitarie ne possano sapere qualcosa di più di Dal Pino, De Siervo e compagnia è altrettanto indiscutibile. E allora partiamo dal principio che in casi come questi la responsabilità primaria della gestione dei contagi Covid fa capo alle Asl. Detto questo, se non una, ma ben due Autorità sanitarie intervengono per bloccare l'attività di un gruppo di persone potenzialmente a rischio, non possiamo certo rispondere dicendo che la lega calcio e i suoi protocolli hanno stabilito che non c'è nessun pericolo. Difficile dire che le Asl napoletane, in una regione che al momento è la più colpita dalla ripresa del virus, abbiano peccato per eccesso di prudenza. Qualche dietrologo può anche sospettare che la decisione sia stata caldeggiata dagli interessati, ma per quale motivo il Napoli dovrebbe cercare di non giocare a Torino? Per l'assenza di Zielinski ed Elmas? Con tutto il rispetto per il polacco e il macedone non crediamo che siano così imprescindibili E poi, non dimentichiamoci che al presidente De Laurentiis, con cui non siamo mai stati teneri, è stato detto di tutto un mese fa perché si è presentato in Lega con i sintomi del virus Adesso pretendiamo che mandi in giro tutta la squadra? C'è poi un capitolo opportunità, ovvero quella che la Juve avrebbe dovuto cogliere facendo un gesto da vera Signora, concordando con l'avversario bloccato dalla Asl il rinvio della partita, senza arroccarsi sui regolamenti, anche se teoricamente a suo favore. A una squadra che arriva da nove scudetti consecutivi non crediamo che servano proprio questi 3 punti a tavolino, che probabilmente nemmeno i suoi tifosi vorranno.

Con questo aiutino regolamentare avrebbe poi bisogno di vincere il decimo scudetto con ampio margine Che questa stagione sarebbe stata più complicata di quella precedente, che hanno voluto concludere a tutti i costi, lo sapevamo. Speriamo che più del virus aumenti il buonsenso.