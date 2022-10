A Pescara "Un sogno nel cuore", partita di beneficenza a favore del progetto "We Aut"

Questa sera, sabato 29 ottobre, si terrà a Pescara la partita "Un sogno nel cuore", evento benefico organizzato dalla Nazionale azzurri per sostenere il progetto "We aut" dedicato alla creazione di centri specializzati per bambini

autistici. L'obiettivo è di realizzarne diversi in tutto il territorio nazionale ma si partirà con il primo nella provincia di Roma, che dovrebbe essere pronto entro il prossimo anno.

È stato pensato per i ragazzi tra i 6 e i 14 anni, che qui saranno accompagnati da educatori Aba esperti e affiancati in attività terapeutiche, sportive e ricreative. L'obiettivo è ambizioso, perché sarà la prima struttura terapeutica a carattere ricreativo-sportivo in Italia interamente pensata e progettata per ragazzi affetti da autismo. In 6mila metri quadrati di estensione, verranno realizzati percorsi di atletica su più livelli, in cui i ragazzi e gli operatori potranno lavorare insieme e migliorare passo dopo passo la propria psicomotricità.

L'evento dello stadio Adriatico di Pescara del 29 ottobre è orientato proprio alla ricerca di fondi per continuare a sviluppare e costruire il centro. A tal proposito, sul campo sportivo si sfideranno la Nazionale Azzurri, organizzatore ufficiale dell’evento, e la New Dreams. “ Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sul mondo del no profit e, nel caso specifico di questi eventi, su progetti sociali come quello di 'We Aut' per l’autismo, disturbo che in Italia interessa 1 bambino su 77 nella fascia di età 7-9 anni ”, ha dichiarato Alessandro Arena, presidente della Nazionale Azzurri, realtà che da anni è dedita all’organizzazione di grandi eventi sportivi a scopo di beneficenza e CEO di We Aut.

Arena ha poi aggiunto: " La struttura che andremo a realizzare permetterà ai bimbi autistici di praticare sport, educarsi e crescere come tutti gli altri coetanei. Essere concretamente al loro fianco per migliorare le loro capacità cognitive e motorie, anche attraverso lo sport, è un nostro impegno ".

Sono tanti i nomi noti che prenderanno parte all'evento. Tra questi si possono ricordare Massimo Oddo; i ballerini di Amici di Maria De Filippi, Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano; i cantanti Calma, Crytical, Deddy e Ludwig; il "postino" di C'è posta per te Gianfranco Apicerni; Gianluca Costantino e Michael Terlizzi del Grande Fratello; e poi ancora i calciatori Matuzalem e Lasagna.