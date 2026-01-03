Cancelo... riaperto in cambio di Acerbi di nuovo da Inzaghi

Cancelo aperto per l'Inter. Gioco di parole un po' scontato e magari pure banale, ma che fotografa alla perfezione la trattativa tra i nerazzurri e l'Al Hilal per il laterale portoghese, che ha chiesto la cessione e spinge per tornare in Italia. Dall'Arabia, infatti, nelle scorse ore hanno aperto la porta alla formula più gradita al duo Marotta-Ausilio per riportare Joao Cancelo a Milano, ovvero quella del prestito secco col 70% dell'ingaggio da qui a giugno (9 milioni) a carico della società saudita. E allora avanti tutta per l'avventura interista 2.0 del terzino lusitano, che aveva già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 2018/19. Anche quella volta - fatalità del destino - in prestito.

L'agente Jorge Mendes sta tessendo la trama di un affare che potrebbe prevedere come indennizzo per l'Al Hilal il passaggio alla corte di Simone Inzaghi di uno dei pupilli prediletti del tecnico piacentino: quel Francesco Acerbi già corteggiato in estate dalla società saudita e che potrebbe così tornare alle dipendenze di Inzaghi per la terza volta in carriera dopo le brillanti avventure insieme con Lazio e Inter. L'eventuale partenza di Ace costringerebbe a quel punto l'Inter a tornare sul mercato dei difensori: fari già puntati su Muharemovic del Sassuolo (la Juventus vanta il 50% sulla vendita: occhio ai possibili incastri con Davide Frattesi in bianconero) e Mario Gila della Lazio.

Quest'ultimo appetito pure dal Milan sempre alla ricerca di un centrale per soddisfare le richieste di Allegri; mentre a Sarri piacerebbe riabbracciare dopo l'Europa League vinta insieme al Chelsea Loftus-Cheek, che potrebbe diventare la pedina chiave per sbloccare l'affare.

Anche la Roma si prepara a riaccogliere in Serie A un figliol prodigo: Raspadori che saluterà l'Atletico Madrid in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (19 milioni).