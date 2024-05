Piazza di Siena, 600 cavalli pronti a incantare Roma

A Piazza di Siena tutto è pronto per la 91ª edizione del Concorso Ippico Internazionale di Roma (CSIO). E mentre i turisti si affacciano incuriositi per ammirare l'automobile da Formula 1 della scuderia Aston Martin, che riluce come uno smeraldo in mezzo al prato all'inglese dove sono già disposti gli ostacoli da superare, cavalieri e amazzoni italiane si preparano alle competizioni senza nascondere grinta, grandi aspettative e tanta emozione. Tra gli atleti selezionati dal responsabile tecnico Marco Porro, spiccano nomi noti nel mondo dell'equitazione, come Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Luca Marziali, Giulia Martinengo, Martina Simoni e Elisa Chimirri, figlia dell'olimpionico Bruno Chimirri. Tra i grandi nomi internazionali, invece, il britannico Ben Maher, oro olimpico individuale a Tokyo, considerato il numero 2 al mondo, lo svizzero Steve Guerdat, oro olimpico individuale a Londra e oro europeo individuale a Milano nel 2023, l'austriaco Max Kuhner.

La giovane amazzone statunitense Alise Oken e l'australiana Edwina Tops Alexande sono state tra le prime a prendere posto nelle scuderie 5 stelle allestite per l'evento nella zona del Galoppatoio di Villa Borghese. Ma sono quasi 600 i cavalli da salto e da polo pronti ad elevarsi in simbiosi con i loro cavalieri nelle diverse gare previste da un calendario di quattro giorni. Nella Coppa delle Nazioni e nel Gran Premio individuale, sono complessivamente 82, fra amazzoni e cavalieri, gli iscritti provenienti da 17 Paesi del Mondo. Nella giornata di ieri i cavalli e i giocatori della Polo Challenge (al via stasera al Galoppatoio) hanno sfilato per le vie del centro di Roma scortati dalla Fanfara dei Carabinieri, tra l'ammirazione e la curiosità di romani e turisti (si è notato tra i presenti anche il calciatore georgiano del Napoli Kvaratshkelia). La sfilata si è conclusa nello splendido cortile delle scuderie di Palazzo Ruspoli. Particolarmente apprezzato dagli auditori, ieri, il consiglio dato agli esordienti da Massimo Grossato, veterano di Piazza di Siena: «Non prendere le cose con leggerezza, ma essere leggeri, impegnarsi e divertirsi. Specialmente divertirsi».

Cosa aspettarsi dunque da questa 91ª edizione del CSIO di Roma Master d'Inzeo? Uno spettacolo appassionante, emozionante e divertente.