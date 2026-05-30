Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Coppa delle Nazioni, trionfa il Messico

Piazza di Siena, Italia quarta

Coppa delle Nazioni, trionfa il Messico
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Tanti applausi e un pubblico entusiasta hanno accompagnato sulle tribune di Villa Borghese la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, uno degli appuntamenti più attesi dello CSIO di Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo. Nel pomeriggio romano si è scritta una nuova pagina della storia del concorso: il Messico è tornato a conquistare la Coppa delle Nazioni a distanza di 78 anni dall'unico precedente successo, ottenuto nel 1948, aggiungendo nuovamente il proprio nome al prestigioso albo d'oro della competizione. A decidere la sfida è stato un emozionante barrage finale contro la Germania. A firmare il punto decisivo è stato Patricio Pasquel che ha completato un percorso netto riuscendo a precedere il tedesco Richard Vogel e consegnando così il successo al team messicano. Alle spalle del Messico si è classificata la Germania, battuta soltanto al barrage, mentre il terzo posto è andato alla Gran Bretagna. Quarta l'Italia, con il selezionatore azzurro Stefano Cesaretto che ha commentato: "Il motivo per cui stiamo spingendo i ragazzi a prendere parte a competizioni come queste è perché sappiamo che questa è la gara che fa un cavaliere, per cui solo saltare qui, in squadra, permette a questi ragazzi di fare l'ultimo passo per diventarlo. A livello individuale qualunque dei nostri cavalieri ottiene ogni anno degli ottimi risultati".

Positivo il bilancio di Emanuele Camilli: "Sono di Roma e quindi per me è una Coppa delle Nazioni molto sentita. Sono estremamente felice per come ha saltato il mio cavallo, un po' meno felice per come ho montato il secondo giro".

"Piazza di Siena è un simbolo della città, dello sport ma anche del mondo olimpico che ha rappresentato.

C'è tutto, organizzazione, risultati sportivi, classe, stile, atmosfera, è una cosa unica, speciale", il commento di Giovanni Malagò, presidente onorario dello storico Concorso Ippico. "Il segreto di questo evento? Marco Di Paola e la Fise sono bravi e la legacy qui è sotto gli occhi di tutti", ha aggiunto l'ex presidente del Coni.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica