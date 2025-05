A Piazza di Siena l'Italia sfida l'élite dell'equitazione mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre giorni dopo la fine degli Internazionali di tennis, la Città Eterna ospiterà la Wimbledon degli sport equestri, paragone non casuale dato che il campo ostacoli è in erba. Nel cuore di Villa Borghese, infatti, si terrà dal 21 al 25 maggio il 92° Concorso ippico internazionale ufficiale di Roma - Master d'Inzeo, organizzato da FISE e Sport e Salute. L'evento fa parte del circuito delle Rolex Series, dunque l'Italia si confronterà con la crema mondiale dell'equitazione e i suoi campioni: ce ne sono 468 da 16 nazioni. In palio c'è un montepremi di oltre un milione di euro.

Quanto alle autorità sportive, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa di presentazione ha ricordato l'importanza dei pass olimpici: «Questo è l'unico sport dove le donne gareggiano insieme agli uomini. Sarei felice se a Los Angeles 2028 sia la squadra che gli individualisti riuscissero a qualificarsi». Il numero uno della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco di Paola, ha voluto ringraziare Malagò, in scadenza di mandato, «non solo per quanto fatto per piazza di Siena, ma per tutto lo sport in generale».

Piazza di Siena sarà ancora una volta molto più di un concorso ippico: spettacolo, arte, cultura, cavalieri, amazzoni, cavalli, nel mezzo di un viaggio nel tempo e nella natura, si fonderanno per un'esperienza che non ha eguali. Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha segnalato: «Siamo in un luogo magico. Mi auguro che un giorno possa nascere una Fondazione, così come succede a New York».

Non solo gare internazionali, a Villa Borghese, ma anche attività giovanile e l'Italia polo Challenge, ospitate nell'adiacente Galoppatoio, trasformato per accogliere un'ampia platea di fan. Sarà uno spettacolo unico al mondo, totalmente gratuito.

Si parte la sera del mercoledì, con un concerto aperto a tutti. Si chiude domenica, con l'ambito Rolex Gran Premio Roma che precederà il carosello a cavallo del San Raffaele Viterbo, centro di riabilitazione equestre sostenuto da Intesa Sanpaolo.