Del Piero in campo per la Juve. Ma è la piccola Dorotea

Nel segno di papà. Che di nome fa Alessandro e di cognome Del Piero. Lei, Dorotea, ha 15 anni ed è appena stata tesserata dalla Juventus per giocare nella squadra Under 17 agli ordini del tecnico Luca Scarcella: ovviamente non godrà di corsie preferenziali, pur se avrà inevitabilmente gli occhi puntati addosso. Il cognome pesa ed è persino inutile sottolinearlo, visto quello che ha combinato cotanto genitore indossando il bianconero: 705 partite (più di chiunque altro), 290 gol, 18 trofei tra cui 8 campionati e una Champions League. Più la capacità di entrare nel cuore dei tifosi, i quali non aspettano altro che di vederlo di nuovo in società con un ruolo qualsivoglia ma che ne esalti il senso di appartenenza e il carisma.

Dorotea, ovviamente, andrà per la sua strada e basta. Diventando torinese a tutti gli effetti, lei che nella città della Mole è nata il 4 maggio 2009 salvo poi girare il mondo insieme a papà Alessandro e mamma Sonia Amoruso: prima l'Australia dove l'allora numero 10 ha difeso i colori del Sydney e poi Los Angeles, città in cui è cresciuta muovendo i primi passi calcistici nell'ADP10, ovvero la società fondata dall'ex capitano bianconero. Sorella minore di Tobias, entrato quest'anno a far parte dell'Under 18 dell'Empoli dopo le esperienze alla Juventus Academy di Los Angeles e in Spagna (Getafe e Alcorcòn), Dorotea ha fatto insomma in fretta a innamorarsi del calcio e a dimostrare di saperci fare: gambe lunghe, sguardo vispo e maglia numero 7 (quella che suo papà ha indossato spesso in nazionale), DDP viene raccontata come un attaccante brava palla al piede. In uno dei rari video postato qualche anno fa dalla mamma, la si vede infatti partire da centrocampo, saltare un difensore e segnare un gol bellissimo con un destro a giro che ai più ha ricordato alcune delle prodezze del papà. Poco esposta sui social ma del resto anche i suoi genitori non hanno mai esageratamente sbandierato la propria quotidianità un paio di anni fa Dorotea si è anche allenata negli impianti della Continassa con il Team Usa delle Juventus Academy: i provini svolti nelle scorse settimane a Vinovo hanno infine convinto lo staff tecnico bianconero, fino alla firma avvenuta a inizio settimana.

Senza fretta e senza ansia, insomma, il nome di Del Piero potrebbe di qui a qualche anno tornare ad affacciarsi in una prima squadra della Juventus per merito di quella che oggi è una ragazzina che sogna di diventare grande correndo dietro a un pallone. Cosa che il papà faceva benissimo, arrivando anche sul tetto del mondo.