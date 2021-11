Scatta il rinnovo di Pioli: fino a quando sarà rossonero

Luglio 2020-novembre 2021: la vita di Stefano Pioli è completamente cambiata nel giro di 16 mesi. Da Ralph Rangnick che avrebbe dovuto prendere il suo posto per la stagione 2020-2021 alla permanenza, al secondo posto conquistato nella passata stagione alle spalle della straripante Inter di Antonio Conte, fino ad arrivare al primato attuale e al rinnovo di contratto, più che meritato, fino al 30 giugno del 2023. Le parti hanno raggiunto l'intesa nelle scorse settimane e questa mattina è stato sancito ufficialmente l'accordo, un biennale fino al 30 giugno del 2023 da 3,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 4 (con anche la possibilità di allungare il contratto fino al 2024).

La grande soddisfazione

Pioli si è detto felice del rinnovo di contratto e ha poi commentato la vittoria al Wanda Metropolitano ai microfoni di Milan Tv: "E' una bellissima vittoria, ma speriamo ce ne siano tante altre perché siamo molto ambiziosi. Come preparo le gare? Curando tutti i dettagli con la squadra, anche fino a pochi minuti prima della gara. Voglio capire soprattutto come stanno i giocatori a livello mentale. L'unico rituale prima della partita è il caffè, almeno riesco a rilassarmi qualche minuto prima della partita. Studio tutto, sono molto curioso. Prima di proporre qualcosa ai giocatori devi studiarlo bene e crederci". Pioli si è poi detto felice del coro dei tifosi rossoneri: "E' una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro. Quel coro è nato l'anno scorso sul pullman con la squadra in maniera spontanea, i tifosi lo hanno ripreso".

Il Milan è primo in classifica con il Napoli a più quattro sull'Inter di Simone Inzaghi che sta pian piano risalendo la china. Ora l'obiettivo dei rossoneri è arrivare al giro di boa al 22 dicembre da campione d'inverno anche se nella passata stagione non portò molta fortuna dato che furono i cugini a vincere lo scudetto. L'altro obiettivo, ovviamente, è anche quello di passare il turno di Champions League: serviranno una vittoria contro il Liverpool e una contemporanea vittoria dell'Atletico con differenza reti uguale o peggiore dei rossoneri o un pareggio tra Porto e colchoneros per poter staccare il pass per il turno successivo.