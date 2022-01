Pioli si nasconde: "Scudetto? Chi è la vera favorita..."

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto nettamente sul campo del Venezia per 3-0 e almeno per il momento si è preso anche la vetta della classifica ai danni dell'Inter che ha però due partite da recuperare. Al termine del match contro la squadra di Paolo Zanetti, il tecnico rossonero si è un po' nascosto sulle ambizioni scudetto della sua squadra: "Scudetto? D'accordo con Allegri, Inter nettamente favorita, le altre più o meno sullo stesso piano" , il commento furbo da parte di Pioli che ha poi continuato: "Questo deve essere l'anno della nostra conferma, dobbiamo dimostrare di essere tornati competitivi. Vedremo se riusciremo a fare anche l'ultimo step, quindi di essere vincenti. Non era una gara facile, siamo stati bravi a renderla semplice".

Pioli gioca a nascondino

Per l'allenatore del Diavolo, dunque, i cugini dell'Inter restano i favoriti per la vittoria allo scudetto. Il Milan ha però un vantaggio sui nerazzurri: essere fuori dalle coppe europee. Questo per Pioli non è però un vantaggio: "E' sempre meglio stare dentro le coppe. Avevamo un girone difficile, ma dopo Madrid avevamo ancora una chance di passare il turno. Chiaro che avere settimane intere per lavorare è un piccolo vantaggio, ma non siamo felici di non essere più in Champions. Si parla tanto dell'Inter dell'anno scorso, ma non è semplice fare un girone di ritorno da 50 punti come hanno fatto loro un anno fa".