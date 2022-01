"Ecco quanto guadagno". Piqué pubblica l'estratto conto

Gerard Piqué è ormai arrivato a quota 14 stagioni con la maglia del Barcellona ma nonostante questo, vista anche la recente situazione del club a livello economico e di risultati è finito nel mirino della critica. Al 34enne spagnolo, che compirà 35 anni il prossimo 2 febbraio, sono stati fatti addirittura i conti in tasca frutto però di illazioni e disinformazione circa il suo compenso.

Da 28 a 5

Un giornalista di TV3 gli ha attribuito uno stipendio monstre da 28 milioni di euro, Piqué ha deciso di compiere un gesto estremo pubblicando l'estratto conto il 50% della stipendio che gli corrisponde il Barcellona, 2 milioni 328 mila e 884,39 euro, ovvero meno di 5 netti e comunque molto distante dai 28 lordi che gli erano stati attribuiti.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

"Personaggi come questo fanno pagare la televisione pubblica per difendere i loro amici. Ecco il 50% del mio stipendio accreditato il 30 dicembre. Abbi un po' di rispetto per te stesso", l'affondo social del difensore del Barcellona che ha deciso di mettere in piazza il suo conto corrente per zittire il giornalista che aveva sparato una cifra folle, soprattutto per un giocatore della sua età e soprattutto ai tempi del Covid-19. Difficilmente Piqué vista la situazione economica del club avrebbe potuto percepire un tale emolumento anche perché i blaugrana hanno preferito perdere la loro stella Lionel Messi, finito al Psg in estate. L'aver pubblicato sui social il proprio conto corrente ha fugato così ogni dubbio, qualora ce ne fosse bisogno, e almeno per il momento messo a tacere le malelingue.