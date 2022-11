Piqué, ritiro choc: "Sabato l'ultima partita al Camp Nou"

Con un video sulle proprie pagine social Gerard Piqué ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal calcio. Il difensore centrale del Barcellona non aspetterà nemmeno la fine della stagione visto che la decisione è di forma immediata. «Quella contro l'Almeria (in programma domani, ndr) sarà la mia ultima partita al Camp Nou. È ora di chiudere il cerchio». Una frase che si presta a molte interpretazioni, anche perché il calendario del Barça prevede un'altra gara, a Pamplona contro l'Osasuna, prima del rompete le righe del Mondiale. Un Mondiale a cui peraltro Piqué rischia addirittura di partecipare visto che Luis Enrique l'ha incluso nella lista dei 55 pre-convocati. Non si capisce come si comporterà adesso il commissario tecnico della Spagna, che di Piqué era stato anche allenatore in blaugrana. Certo, è un caso che deflagra tra le Furie Rosse, che si ritroverebbero nel caso tra i 23 (o 26) convocati uno che ha già deciso di smettere.

Di sicuro c'è che il rendimento e in generale la vita di Piqué nell'ultimo periodo sono andati in picchiata. Sul campo abbiamo visto svarioni indegni di un campione come lui, su tutti quello contro l'Inter in Champions, quando sul gol di Barella al Camp Nou aveva lasciato passare il pallone senza una ragione ammissibile. Nella Liga poi lo scorso weekend contro il Valencia quando è stato chiamato da Xavi per entrare a un quarto d'ora dalla fine non aveva nemmeno le scarpe ai piedi. In generale il tecnico del Barcellona ne ha fatto la quinta scelta dietro ai vari Garcia, Kounde, Araujo e Christensen; e solo una raffica di infortuni in quel reparto gli avevano ridato una maglia da titolare.

Nella vita privata poi impossibile non ricordare il "caso-Shakira", ovvero la rottura traumatica con la cantante colombiana dopo circa dieci anni di rapporto e due figli. La coppia ha rotto qualche mese fa dopo la notizia di una relazione clandestina del calciatore. Nessuna reazione da parte di Shakira, per il momento, che ha anzi condiviso sui suoi social la promozione del suo ultimo singolo "Monotonia".

Ultimissimo guaio per l'ormai ex difensore del Barcellona, lo stop ai lavori per il suo hotel a Malaga, che stava per essere costruito su un'antica necropoli musulmana. «Da mesi molta gente sta parlando di me, ma stavolta tocca a me», è stato l'ultimo messaggio di Piqué, che a febbraio compirà 36 anni e ha al suo attivo quasi 700 partite da professionista, vincitore di tutto sia con il Barça che con la Nazionale. Un addio che ha lasciato trasecolati tutti a partire dal suo vecchio compagno di mille battaglie Carles Puyol: «Grazie Gerard, ma ora sono sotto choc».