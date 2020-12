Juve, Pirlo adesso perde le staffe "Perché mi ha fatto arrabbiare..."

La Juventus non è riuscita a trovare la vittoria contro l'organizzata e sempre ostica Atalanta di Gian Piero Gasperini con alcuni giocatori chiave che hanno "tradito" Andrea Pirlo. Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, infatti, non sono riusciti ad essere incisivi come al loro solito con lo spagnolo impreciso e sufficiente sotto porta e con il portoghese imperfetto dagli undici metri. Il tecnico bianconero si è mostrato deluso per il risultato finale al termine del match dello Stadium: "Mi ha fatto arrabbiare perché non ci possiamo permettere queste leggerezze. Comunque ha fatto una grande partita, queste giornate capitano. Ho sostituito lui e non Romaldo perché aveva fatto bene fino a quel punto ma poi si era un po' innervosito e aveva preso anche un'ammonizione, non avevo voglia di perdere un altro giocatore per squalifica. Mi sembrava la scelta giusta farlo uscire, aveva dato tanto. Era un po' troppo nervoso e quando lui si fa prendere dal nervosismo esce un po' dalla partita".

Bastone e carota

Pirlo è poi entrato nello specifico per commentare il tacco sbagliato a porta vuota di Alvaro Morata, sullo 0-0, che ha cestinato di fatto la rete del vantaggio che avrebbe di fatto aperto e cambiato la partita. Il tecnico della Juventus ha usato il "bastone" per lo spagnolo: "Mi ha fatto arrabbiare perché non ci possiamo permettere queste leggerezze. Comunque ha fatto una grande partita, queste giornate capitano. Ho sostituito lui e non Ronaldo perché aveva fatto bene fino a quel punto ma poi si era un po' innervosito e aveva preso anche un'ammonizione, non avevo voglia di perdere un altro giocatore per squalifica".

Parole d'elogio e "carota" per Cristiano Ronaldo che dopo i due rigori segnati al Genoa, entrambi su rigore, non è riuscito a ripetersi contro l'Atalanta con un super Gollini che gli ha neutralizzato la conclusione: "L'errore di Ronaldo sul rigore? Può capitare, capita una volta ogni tanto, è un peccato perché ci avrebbe aiutato ad andare avanti nel risultato", il pensiero dell'ex giocatore del Milan che ha assolto il suo fuoriclasse.

6 minuti

Pirlo ha poi fatto entrare Paulo Dybala al minuto 84 al posto di Alvaro Morata: una mossa ritenuta da molti addetti ai lavori e non solo tardiva. La Joya, nonostante le parole della società che lo vedrebbe come futuro capitano e che gli ha formalizzato una ricca offerta per il rinnovo di contratto, è un piccolo caso alla Juventus. Il 27enne di Laguna Larga, infatti, non riesce ad essere decisivo come vorrebbe con Pirlo che alla domanda sull'ex Palermo ha cercato di dribblare l'argomento: "Sono questioni tra società e giocatore. Io faccio l'allenatore, penso solo ad allenare la squadra sul campo".

