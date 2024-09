In pista sul circuito delle Langhe di Balocco al volante della nuova Alfa Junior Veloce

Ascolta ora 00:00 00:00

Balocco (VC) - Tema: prendete una batteria da 54 kWh di capacità, chiedetele di garantire un'autonomia di 410 chilometri, aggiungete 281 cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e una velocità massima di 200 km/h, per renderla piccante.

Obbiettivo: fate in modo che vi accenda le emozioni e vi faccia battere il cuore, anche se elettrica. Ecco, battere il cuore come se guidaste una vera Alfa Romeo. Ottimo, ce l'avete fatta, anzi, ce l'hanno fatta, l'ingegner Domenico Bagnasco con il suo team di specialisti, a dare corpo, anima e, soprattutto, cuore alla nuova Junior Veloce per farlo battere all'unisono con gli alfisti di ogni generazione.

Chiacchiere e pregiudizi di chi deve, sempre e comunque, ruminare veleno a prescindere, stanno dunque a zero, perché i fatti parlano piuttosto chiaro. E per farli parlare, i fatti, noi l'abbiamo provata sull'intero circuito Langhe di Balocco, 24 chilometri e 111 curve, che non veniva aperto per una prova pubblica (o perlomeno non riservata solo ai tecnici) dal 1962. E in questo modo e solo in questo modo che si può capire che veloce ed elettrico possono convivere e regalare brio, piacere di guida, proprio come accade in e con questa vettura di 4 metri e 17 centimetri che rappresenta la top della nuova gamma

Junior della Casa del Biscione: 281 cavalli di potenza, 345 Nm di coppia portati in dote dal nuovo motore elettrico realizzato da Stellantis con Emotors. Ma c'è di più, molto di più, la nuova Junior Veloce vanta un assetto ribassato di 2,5 centimetri, pneumatici speciali Michelin Pilot Sport EV da 224/40 R20, barre antirollio più rigide,1590 chili di peso, e uno sterzo più che diretto per entrare e uscire dalle curve con facilità disarmante. Divertente, brillante e anche promossa per il comfort di bordo con il suo bagagliaio di 400 litri e un diametro di sterzata di 10 metri e mezzo, la nuova Junior Veloce ha di serie, tra l'altro, sei airbag, alert per il colpo di sonno (ma come si fa ad addormentarsi guidando un'Alfa?) vano per carica wireless del cellulare, climatizzatore automatico, cruise control adattativo, fari a matrice di Led, frenata automatica d'emergenza, impianto multimediale con schermo di 10,3, sensori di parcheggio posteriori, sistema di mantenimento in corsia, telecamera posteriore. Il prezzo? Costa 48.500 euro, con la Wallbox Free2Move Charge compresa.

Certo si può anche risparmiare optando per la Junior Elettrica standard con 156 cavalli e 260

Nm di coppia o per la Junior Ibrida da 136 cavalli che in listino figurano a 39.500 e 29.900 euro. Ma al cuore, si sa, non si comanda.