Poca qualità. Ma occhio ai troppi fantasmi

Ascolta ora 00:00 00:00

Gabriele Gravina, abbiamo un problema. E non è certo - per ora - di natura politica ma soltanto calcistico e riferito alla qualità molto ridotta del club Italia e di qui alla qualificazione raggiunta all'ultimo secondo mentre tutta la Nazionale era quasi sulla scaletta dell'aereo di ritorno da Lipsia. È il primo problema, non l'unico, attenzione. È un problema perché dopo 3 prove, a dispetto del diverso cambio di sistema di gioco e di interpreti, non abbiamo ancora una chiara identità tattica abbinata al rendimento di qualche talento. Donnarumma ha tenuto in piedi l'Italia. Il blitz di Calafiori e quel destro liftato di Zaccagni hanno fatto il resto: troppo poco per ambire a chissà quale traguardo. Mancano all'appello i gol del centravanti (Bastoni e Barella hanno firmato l'unico successo nel girone) e qualche prestazione di livello di chi deve produrre assist. Il secondo problema è la reazione di Luciano Spalletti lunedì notte, nelle viscere dello stadio tedesco dinanzi a una educata e curiosa domanda di un collega sul patto di Iserlohn: il ct ha reagito confermando la tesi del cambio di sistema di gioco suggerito dal gruppo e firmato una intemerata sulle fughe di notizia dall'interno. Per capirci al volo ha cominciato a vedere fantasmi e complotti che non ci sono e che appartengono alla letteratura retrodatata del calcio di casa nostra. Se il ct, come egli stesso ha ammesso, ha ascoltato il suggerimento dello spogliatoio, ha fatto non bene ma benissimo. La spiegazione è semplice: perché è già avvenuto in passato e perché, in uno scambio virtuoso di opinioni, gli azzurri gli hanno fatto intendere che col 3-5-2 si sentivano più sicuri.

Da qui a sabato il caro Spalletti ricacci indietro inutili fantasmi e si concentri sulle decisioni da prendere: come sostituire Calafiori squalificato, come rendere più produttivo il gioco d'attacco e come eventualmente sostituire Dimarco che ha un evidente deficit di brillantezza.