"Poco lucidi" "Si è fischiato troppo": il turnover di Pioli non ha pagato

Il Milan di Stefano Pioli non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, quel Mapei Stadium che lo scorso 22 maggio vide i rossoneri vincere il 19° scudetto. Il turnover messo in atto dall'ex tecnico di Lazio, Bologna e Fiorentina non ha pagato con il Diavolo che è stato salvato da un ottimo Mike Maignan che ha neutralizzato il rigore calciato da Berardi al 21' del primo tempo. "Oggi ci è mancata lucidità, bisogna saper leggere meglio le situazioni e ciò che l'avversario ti concede", le parole di Pioli al termine del match ai microfoni di Dazn.

"Siamo partiti bene, giocando con vivacità e brillantezza, poi però avevamo troppa frenesia e poco palleggio, è stata una partita con tanti mezzi falli fischiati, tante interruzioni... Ci vuole ritmo, oggi si è fischiato troppo", questa l'arringa difensiva di Pioli che ha tentato di pescare dalla panchina ma senza risultati: per questa ragione è lui l'uomo in meno della settimana.

"Il derby è un'altra storia"

Ovviamente siamo ancora alle prime battute di campionato e anzi il Milan ha dimostrato di essere una squadra pimpante, con le idee chiare come nella passata stagione e con ancora tanta fame di vincere, fame che però si è vista solo a tratti sul campo del Sassuolo. Pioli, però, non teme l'Inter e il derby che si disputerà sabato 3 settembre alle ore 18. "Il derby sarà tutta un'altra partita - dice il tecnico rossonero - che dovremo preparare al meglio dal punto di vista fisico e tattico. Il derby è il derby, con una rivalità che va al di là della classifica".

Troppa frenesia

Per Pioli i suoi hanno difettato di precisione contro i neroverdi di Alessio Dionisi: "Abbiamo avuto poca qualità nei movimenti, affondavamo troppo e la partita è diventata sporca, fallosa, con tante interruzioni A volte è mancato l'ultimo passaggio, a volte semplicemente eravamo troppo frenetici. Dal 70' abbiamo giocato come se mancasse solo un minuto. Vogliamo vincere le partite, ma la troppa frenesia non aiuta". Pioli ha poi chiuso incensando Mike Maignan che ha ipnotizzato Berardi nel corso del primo tempo: "Conosco bene le qualità di Mike, ha numeri importanti che non fanno altro che confermare la sua forza e il suo valore per la nostra squadra".

Nel derby contro l'Inter, che non sembra essere troppo in salute nonostante i 9 punti messi in cantiere nelle prime tre giornate, servirà ben altro rispetto a quanto fatto vedere contro il Sassuolo. Le qualità non mancano di certo al Milan e il ricordo della passata Stracittadina vinta in rimonta è ancora ben impressa nella memoria dei tifosi del Diavolo, che sognano di rivevere una serata magica come lo scorso 5 febbraio, in quel derby che regalò un pezzo di scudetto ai rossoneri.