Pogba, adesso è fatta. E con De Ligt e Zaniolo. Juve alle grandi manovre

Rieccolo. Anche la Juventus si appresta ad accogliere un grande ritorno. Se l'Inter ha definito nei giorni scorsi l'operazione Lukaku, i bianconeri rispondono immediatamente con un altro clamoroso deja-vù. Quel Paul Pogba che 6 anni fa aveva lasciato Torino per 105 milioni e adesso ritornerà a parametro zero alla corte di Max Allegri. Un colpo clamoroso anticipato da Il Giornale lo scorso 5 maggio. Per il francese contratto triennale da 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus abbastanza semplici da raggiungere. Definiti ieri a Milano gli ultimi dettagli burocratici nel summit tra la dirigenza juventina e Rafaela Pimenta. Visite mediche e firme di rito previste a inizio luglio.

Nell'incontro milanese con l'avvocatessa brasiliana si è discusso pure del futuro di De Ligt, che la Juve vorrebbe blindare con il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2024). Lavori in corso, anche se l'attuale clausola rescissoria da 125 milioni potrebbe essere abbassata a 70-80 milioni o addirittura rimossa. Uno step importante per allontanare le sirene inglesi nei confronti del centrale olandese (piace a Liverpool, Manchester City, Chelsea e Manchester United). Bianconeri attivissimi anche sul fronte uscite per fare cassa: Mandragora si avvicina alla Fiorentina (10 milioni), Brunori può tornare al Palermo (5 milioni), Zanimacchia è conteso da Parma e Cremonese, mentre per Fagioli ci sono le sirene di Monza e Sassuolo. Partenze che potrebbero portare nelle casse juventine un tesoretto da 25-30 milioni. Denari utili per rinforzare ulteriormente il centrocampo (prende corpo l'idea di uno scambio Kean-Paredes col PSG) e anche la corsia mancina (sondato Cambiaso del Genoa in caso di partenza di Pellegrini appetito da West Ham e Fulham), ma sopratutto l'attacco. Le grandi manovre bianconere potrebbero, infatti, riguardare la Roma, visto che la Vecchia Signora non molla la presa per Nicolò Zaniolo. Il fantasista si aspettava il rinnovo del contratto con robusto adeguamento dell'ingaggio da parte della dirigenza giallorossa, che invece ha rinviato ogni discorso a settembre. Uno scenario che non convince nè Zaniolo nè il suo agente Vigorelli che hanno iniziato a guardarsi intorno flirtando con la Vecchia Signora. Per strapparlo alla Roma servono però 50 milioni. Affare complesso ma possibile.

La stessa Roma ieri ha definito col Milan la cessione di Florenzi a titolo definitivo per 2,7 milioni. Sempre con i rossoneri si è parlato anche di Veretout (in uscita dai capitolini) che insieme a Douglas Luiz (Aston Villa) entra a far parte del casting milanista per la mediana. Colombo invece andrà in prestito al Lecce. Da una sponda all'altra del Naviglio: rinnovo fino al 2023 per Cordaz con l'Inter (per la difesa in arrivo Bremer dal Torino) che è molto attiva sul fronte cessioni. Sensi (in prestito) vicinissimo al Monza, Pirola può andare alla Salernitana, mentre Radu è diretto in prestito alla Cremonese, che dai nerazzurri vorrebbe pure Agoumè.