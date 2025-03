Pole e Sprint. Marquez si è già preso la Ducati

Ascolta ora 00:00 00:00

Una giornata perfetta. Al debutto in Ducati, Marc Marquez torna a fare il cannibale. Sua la pole e la prima Sprint della stagione sul circuito thailandese di Buriram. Lo spagnolo balza così in testa al campionato dopo esattamente 93 gran premi. Un'eternità per un mondo che corre a 300 all'ora.

Con una corsa in solitaria, Marc si impone subito come il grande favorito, prenotando il 9° titolo della carriera. Sul podio il fratello Alex, con Pecco Bagnaia terzo. «È stato un sabato perfetto - sorride Marc -. Sulla moto le sensazioni sono state grandiose: ero costante, ho subito creato un vantaggio e poi l'ho gestito. Sono felice di iniziare così e con mio fratello sul podio». In Thailandia è apparso un Marc molto più maturo e con i piedi per terra: «Sono felice, ma non euforico, perché la gara più importante è alla domenica (oggi, ore 9 su Sky ndr). Proveremo a vincere il gp», e aggiunge «quest'anno l'obiettivo è non esagerare».

«Marc ha spinto moltissimo, non c'era niente da fare - ha sottolineato il fratello che corre nel team Gresini - devo studiare le sue linee di corsa». Solo terzo Pecco Bagnaia, l'altro grande favorito nella lotta per il titolo iridato: «Devo lavorare, perché ancora non sono comodo sulla nuova moto. Abbiamo provato così tante cose durante i test che questi sono le prime sessioni che giro con la stessa configurazione». Un terzo posto con i fratelli Marquez davanti sta stretto al bicampione motogp: «Nella Sprint faccio ancora fatica a frenare come vorrei e a chiudere il gap con quelli davanti. Dobbiamo comunque migliorare questo aspetto. Soddisfatto al 60 per cento: mi è mancata l'esplosività nei primi giri in una gara compressa».

Sempre attento, Pecco non manca di fare i complimenti alla grande sorpresa di questo inizio campionato. «Sono rimasto impressionato da Ai Oguira che ha fatto una performance incredibile».

Campione del mondo Moto2 nel 2024, il giapponese che corre per il team Trackhouse con l'Aprilia, ha chiuso ai piedi del podio (quarto): «Ho copiato Bagnaia». Non male per un rookie, considerato che Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale è finito dodidesimo.