Il Portogallo di Diogo Costa asciuga le lacrime di CR7

CR7 può sbagliare una volta, non due. Cristiano Ronaldo vede il viale del tramonto quando Jan Oblak che butta in angolo con un grandissimo riflesso il rigore del portoghese che poteva risolvere nei supplementari l'ottavo di finale con la Slovenia. Ma poi tira la volata ai suoi segnando dal dischetto il primo tiro della lotteria finale a cui la Slovenia ha costretto il Portogallo. Anche se il vero gigante dei tiri dal dischetto è Diogo Costa che neutralizza i primi tre rigori sloveni e consente ai suoi di portare a casa con più+ tranquillità una partita complicatissima oltre ogni attesa. Un CR7 disperatamente in cerca del primo gol del suo Europeo che scoppia in lacrime quando si rende conto di aver tradito le attese del Portogallo nel momento più critico, quando i rossoverdi si illudono finalmente di abbattere dopo 104 minuti la muraglia slovena. E invece dovranno attendere i rigori finali.

Un Portogallo che le ha provate tutte sulle ali di un Leao delle grandi occasioni (almeno nel primo tempo), concentrato, incisivo, senza fronzoli. Portogallo sorretto anche dalla concretezza di un gigantesco Nuno Mendes e sugli slalom dell'altro terzino, l'ispiratissimo Cancelo.

Ma tutti sono sempre inevitabilmente alla ricerca del vecchio Cristiano Ronaldo sfiora la rete con una gran punizione ('33) appena sopra la traversa, dopo un'irresistibile discesa di Leao. E poi va a sbattere su Oblak quando ha la più ghiotta palla gol dei tempi regolamentari all'88'

La Slovenia invece tiene banco, come ha fatto imbrigliando nel girone danesi, serbi ed inglesi con tre pareggi, e alza un muro compattissimo tra il portiere Oblak e il centravanti Sesko, anche se il

bomber tanto atteso si mangia due gol al 60' e nel secondo tempo supplementare, prima delle conclusioni sciagurate dal dischetto. Comunque una piccola grande squadra a cui va reso onore per come ha affrontato questo Europeo.