Premier, il sesto cambio per i traumi alla testa. In Francia calcio senza tv: Ligue 1 oscurata

Dalla Premier League inglese solita spendacciona alla Ligue 1 francese sempre più giovane fino alla Liga spagnola che rischia di riproporre ancora il dualismo Real-Barcellona. Non solo la serie A: il terzo weekend di agosto sarà lo starter di altri Top campionati europei. Solo la Bundesliga tedesca, infatti, attenderà un'altra settimana.

Tutti contro il City di Guardiola (foto), il Psg di Luis Enrique e il Real di Ancelotti. Si comincia oggi in Spagna con Athletic Bilbao-Getafe. La certezza in Liga è la definizione delle favorite: davanti c'è ancora Carletto e i suoi Blancos che, perso Kroos, ripartiranno con un Mbappé in più. Il Barcellona prima rivale con il nuovo tecnico Flick e il suo colpo più importante: quel Dani Olmo tornato dal Lipsia dopo essere stato nelle giovanili blaugrana per sette anni. E poi c'è Yamal, il cui avvio di stagione sarà comunque condizionato dall'episodio di violenza verso il padre, pugnalato ieri. Terzo incomodo l'Atletico Madrid di Simeone, 14° torneo con i Colchoneros.

In Francia un campionato al via senza più stelle (tra cui Mbappé) e senza un broadcaster in Italia. Tanti i giovani, alcuni veri talenti, nel torneo al via domani con i campioni in carica del Psg che faranno visita al Le Havre. Ma i parigini non fanno più così paura non avendo trovato al momento un sostituto all'altezza di Mbappé. Ecco spuntare il Marsiglia che non ha badato a spese (132 milioni) per garantire al neo arrivato De Zerbi una squadra su misura. Poi il centenario Monaco e il baldanzoso Lione, il Lilla che ha eliminato Mourinho dalla prossima Champions mentre il Brest sorpresa dell'ultima stagione potrebbe pagare i ritmi europei.

E poi la ricca Premier: le big stanno per raggiungere il miliardo di euro speso sul mercato. Senza tenere conto poi dei 700 milioni messi sul piatto dalle altre.

Tutti a caccia di Pep e dei Citizens - sei tornei vinti degli ultimi sette ma anche un processo da settembre sulle presunte 115 violazioni del Fair Play finanziario inglese -: dal Chelsea allo United, suo il match di apertura domani in casa con il Fulham, passando per l'Aston Villa, l'Arsenal e il Liverpool del dopo Klopp. Poi le novità: un account X dedicato spiegherà in tempo reale gli episodi arbitrali sul campo e sul coinvolgimento del Var e un cambio in più per giocatori con gravi traumi alla testa. La serie A ha detto invece no.