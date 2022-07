Neuer perde il portafogli, il tassista glielo restituisce. La ricompensa? Una maglia

Il portiere del Bayern Monaco e numero uno della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, è finito sulle prime pagine dei giornali sportivi internazionali per la scarsa generosità nei confronti di un tassista per un episodio accaduto alcune settimane fa e venuto a galla soltanto nelle ultime ore.

Cosa è successo

Qualche domenica fa, il calciatore tedesco ha preso un taxi assieme a un suo amico da una delle piazze principali di Monaco di Baviera, l'Odeonsplatz, diretti verso un elegante condominio nel quartiere di Lehel. " Ho riconosciuto Neuer immediatamente, ma non mi sono avvicinato a lui ", ha riferito il tassista al canale Sky Sport tedesco. I due salgono, il conducente li porta a destinazione e finisce tutto lì. Poi, alla fine della sua giornata lavorativa, ecco la scoperta: secondo quanto dichiarato dal tassista, sul sedile anteriore dell'auto Neuer ha dimenticato il suo portafoglio con 800 euro in contanti oltre a una Visa Card Platinum e una Mastercard nera. " Il nome e l'indirizzo di Neuer erano sulla carta d'identità ", ha aggiunto.

Il gesto e la ricompensa

Hazir S., questo il nome del tassista, voleva a tutti costi incontrare il portiere per restituirgli i suoi effetti personali: ha fatto subito ritorno verso l'indirizzo della precedente destinazione ma senza trovarlo, poi ha percorso altri chilometri per recarsi all'indirizzo di residenza ma, anche stavolta, senza fortuna. Secondo l'emittente tedesca, Hazir sarebbe riuscito a rintracciare il manager del portiere nei pressi della località Tegernsee dove ha una casa sul lago, al quale ha lasciato i suoi dati per farsi ricontattare. Due settimane dopo, il tassista ha ricevuto come ricompensa, via posta, una maglietta del portiere. Nessun altro commento o ringraziamento per aver percorso 120 chilometri che dovrebbe corrispondere a una "corsa" del valore di 400 euro.

"Che ci faccio con la maglia.."