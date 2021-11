La prodezza di Renzi Jr: segna in rovesciata il gol vittoria del Prato

Un gol da applausi in rovesciata di Renzi e il Prato vince. Francesco Renzi, figlio dell'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, ha regalato il successo al Prato contro il Borgo San Donnino, partita valida per il campionato di Serie D.

Il Prato di Marco Amelia vince 2-1 contro il Borgo San Donnino (Serie D) ed a segnare il gol della vittoria con una spettacolare rovesciata è proprio il figlio dell'ex premier Matteo Renzi. Il classe 2001, subentrato dalla panchina, ci ha impiegato pochissimo per fulminare il portiere avversario con una bellissima rete ad un quarto d'ora dalla fine. Una prodezza da vedere e rivedere, decisiva per i tre punti dei lanieri che ora stazionano all'ottavo posto del girone D, a -3 dalla zona playoff. Per Renzi Jr si tratta del secondo sigillo in campionato dopo quello rifilato all'Athletic Carpi nella rocambolesca vittoria in rimonta per 3-2 del 6 ottobre.

"Ho visto una palla alta e ci ho provato, non sempre va bene ma oggi è andata bene e sono felice. Lo dedico a mia madre e a chi mi vuole bene" , ha affermato dopo il match il giovane attaccante toscano. Un lottatore generoso dalle doti fisiche interessanti, così viene definito da quanti è stato visto in campo il giovane Francesco, che fin da piccolo ha scelto di non seguire le orme del papà nella politica ma di inseguire il sogno di diventare calciatore.

Partito dalla categoria Allievi, dove è stato capocannoniere con la maglia dell'Affrico di Firenze, fece parlare di sè qualche anno fa con il trasferimento all'Udinese primavera. Dopo l'esperienza in Friuli arriva il passaggio alla Pistoiese, in Serie C la prima occasione in una squadra professionistica. Un anno difficile, considerate anche le difficoltà di classifica della squadra, in cui non riesce a mettersi in mostra, collezionando appena 12 presenze di cui una sola da titolare. Il rapporto si chiude questo settembre con la rescissione del contratto che lo legava agli arancioni e l'immediato passaggio al Prato in Serie D.

A Prato, club che vanta una lunga militanza in terza serie con ben 64 campionati disputati e che vide muovere i primi passi da calciatori di un bomber come Christian Vieri, la musica sembra diversa. Dopo il primo gol realizzato ai primi di ottobre, ieri è arrivata una splendida rete su rovesciata. Una prodezza da attaccante di razza di cui sarà sicuramente fiero anche papà Matteo.

