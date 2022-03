Bergomi rivela la "data scudetto": cosa accadrà il 3 aprile

Milan 60 punti, Inter 58 (con una partita in meno), Napoli 57, Juventus 53: sono queste le prime quattro della classifica italiana. I rossoneri hanno dato un bello scossone alla classifica e credono ora più che mai fortemente allo scudetto. Secondo una vecchia bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi, c'è una data importante per la lotta scudetto: il 3 aprile, giorno in cui si giocherà Juventus-Inter. "La lotta per lo Scudetto sarà a quattro perché oltre a Milan, Inter e Napoli metto anche la Juventus che, guardando il calendario, potrebbe riuscire persino a vincerle tutte", il commento dello Zio a Leggo.

Bergomi tira poi in ballo la data cruciale per la lotta scudetto: "Per i rossoneri in ogni caso penso che lo snodo sarà il 3 aprile, nella giornata in cui si giocherà Juventus-Inter. Se ci fosse un pareggio e dovessero togliersi punti a vicenda potrebbe approfittarne il Milan, che nel frattempo sarà impegnato in casa con il Bologna" . Secondo l'opinionista di Sky, dunque, il Diavolo è favorito in quella specifica giornata di campionato, la numero 31.

Testa a testa

La Juventus per vincere il titolo deve vincerle tutte e dieci e sperare che quelle davanti non mettano insieme più di 22 punti il Milan, 25 Inter e Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti al momento si leccano le ferite e sembrano in ritardo nella lotta al titolo che in realtà è più aperta che mai. In molti pensano che alla fine saranno le due squadre di Milano a giocarsi il titolo ma forse sulla carta il calendario favorevole è quello dei rossoneri: Empoli in casa e Cagliari in domicilio prima della sosta, Bologna al Meazza alla ripresa dopo la pausa per le nazionali. Torino in trasferta, Genoa in casa, derby di ritorno di Coppa Italia, trasferta all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, Milan-Fiorentina, Verona a domicilio, Atalanta e Sassuolo in trasferta: questo il calendario da qui a fine anno del Diavolo.

L'Inter, di contro, deve ancora conoscere la data del recupero del match contro il Bologna al Dall'Ara e avrà dunque la possibilità di giocare una partita in più. Torino a domicilio, Fiorentina in casa e pausa per le nazionali. Juventus allo Stadium, Verona in casa, Spezia in trasferta e derby di ritorno in Coppa Italia per raggiungere l'eventuale finale che si giocherà l'11 maggio a Roma. I giallorossi di Mourinho alla 34esima giornata, al Meazza, Udinese in trasferta, Empoli in casa, Cagliari a domicilio e chiusura in casa contro la Sampdoria.