La previsone "disastro" di Cassano: "Chi sono le favorite a Euro 2020..."

L'Italia di Roberto Mancini è pronta a confrontarsi contro il Belgio di Roberto Martinez, questa sera alle ore 21 all'Allianz Arena d Monaco di Baviera. Azzurri e Diavoli Rossi sono tra le prime otto di Euro 2020, cosa che invece non è accaduta a nazionali, sulla carta, ben più accreditate come Germania, Portogallo e Francia. Eppure c'era chi prima degli Europei aveva dato come grandi favorite per la vittoria finale proprio le tre nazionali sopracitate: Antonio Cassano. "Per l'Europeo vedo favorita la Francia e poi la Germania e Portogallo" , questa la previsione, sbagliatissima, di FantAntonio.

Zero paura

Cassano in vista del match contro il Belgio ha parlato ai microfoni della Bobo Tv, su Twitch, snobbando come spesso gli capita l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku: "Cosa dobbiamo temere del Belgio? Io non devo avere paura di Romelu Lukaku, sono Hazard e De Bruyne che fanno veramente la differenza, quelli da controllare bene" . E ancora: "Lukaku può limitarsi anche da solo, in campo internazionale fa fatica. Invece quei due sono qualcosa di diverso. Speriamo che anche se attaccano per novanta minuti vinciamo, magari con un’autorete. Chi se ne frega, la cosa importante è la qualificazione alle semifinali: sarebbe un grande risultato per il commissario tecnico Roberto Mancini", questo il Cassano pensiero in merito alla partita contro il Belgio che stabilirà la semifinalista. In realtà FantAntonio non ha azzeccato, per niente, il suo pronostico e i tifosi azzurri si augurino che quantomeno azzecchi quello su Romelu Lukaku (anche se le sue critiche sembrano davvero esagerate e senza senso).

Pretattica o realtà?

Ieri il ct del Belgio Roberto Martinez ha fatto pretattica in merito al recupero di Eden Hazard e Kevin De Bruyne: "Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancano però altre 24 ore. E' una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Vedremo domani ma è difficile che giochino. Se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione nel prosieguo del torneo. Per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De Bruyne, è un altro tipo di infortunio. E' una decisione dello staff medico, non calcistica. La prenderemo solo quando avremo sentito lo staff".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?