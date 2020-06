Scudetto, profezia di Dino Zoff: "Ecco chi può vincere. E l'Inter..."

Dino Zoff è stato uno dei portieri italiani più forti della storia del calcio. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie dell’Udinese, club nel quale è cresciuto, Mantova, Napoli e Juventus. Il 78enne di Mariano del Friuli ha messo in bacheca tantissimi titoli: sei scudetti, due Coppe Italia e una Coppa Uefa con la maglia bianconero ma soprattutto un titolo Europeo nel 1968 e un titolo mondiale nel 1982 con l’Italia con cui in 15 anni, tra il 1968 e il 1973, ha messo insieme 112 presenze.

Zoff, in esclusiva per ilgiornale.it, ha dato la sua opinione sulla ripresa del calcio, sulla lotta scudetto a tre, sulle cinque sostituzioni, sull’algoritmo e su molto altro ancora:

Zoff, mancano pochi giorni alla ripresa del calcio: lei è favorevole?

“Sono contento anche perché lo considero il male minore ripartire con il calcio. Sarà una cosa straordinaria perché non ci sarà il pubblico sugli spalti. Speriamo solo che si possa arrivar alla fine della stagione senza nessun altro intoppo”.

Secondo lei sarà una lotta a due o a tre per lo scudetto?

“Con i tre punti è tutto aperto anche all’Inter di Antonio Conte se vogliamo ben vedere. Poi sarà tutto nuovo, si riprenderà da capo e bisognerà tenere conto di molte variabili come la condizione fisica delle squadre. Poi ci sono squadre più attrezzate di altre a livello fisico e mentale e penso che peserà alla lunga”

Chi vincerà lo scudetto?

“Come sempre la Juventus ha la rosa più forte e sulla carta è avvantaggiata e penso che sia la favorita. La Lazio ha motivazioni da vendere però. Sarà una bella lotta fino alle fine penso con anche l’Inter che potrà dire la sua”.

Pensa sia l’anno buono per la Juventus in Champions League?

“Nonostante debba recuperare la sconfitta contro il Lione è comunque tra le favorite. La maggior parte delle altre squadra zoppicano un po’, i bianconeri hanno tutte le carte in regola per fare molto bene in coppa ma come sempre dipenderà tanto dalla condizione fisica dato che si giocherà in agosto”.

Cristiano Ronaldo può essere l’arma in più?

"Lui è sempre un grandissimo giocatore, lo sta dimostrando anche in Italia dato che fa sempre tanti gol e non è cosa di poco conto. Niente da dire circa il suo rendimento e può essere sì l'arma in più".

Qual è il portiere che le piace di più in Italia?

“In Italia ce ne sono tanti importanti come Donnarumma, Meret, Sirigu, Gollini. La nazionale è in buone mani per il futuro a livello di portieri".

C’è qualcuno che le assomiglia di più, italiano o straniero?

“I portieri più o meno si assomigliano un po’ tutti e quindi non vedo questa cosa, non ho mai considerato che ci fosse un portiere che potesse assomigliarmi nello stile”.

Lei è favorevole alle cinque sostituzioni?

“Non sono favorevole alle cinque sostituzioni perché già si tratta di un evento eccezionale: non ci sarà il pubblico, c’è stato uno stop forzato, almeno sul campo penso che debbano valere le regole iniziali”.

Quindi è anche contro l’eventuale playoff o algoritmo in caso di nuovo stop?

“Credo che si debba cercare di chiudere il campionato. L’ipotesi playoff e playout non è proprio possibile, come si fa? Anche l’algoritmo è una cosa che non mi trova d’accordo: cosa c’è di meglio della classifica? Ripeto, speriamo di finire il campionato ma senza ulteriori variazioni sul tema”.

In queste settimane di stop ci sono state tante polemiche: lei come si pone in merito?

“Tutto questo è una logica, noi in Italia in genere facciamo sempre polemiche per molto meno. Me l’aspettavo ma ci può stare: l’importante è che quando si inizierà ci devono essere delle regole chiare fin da subito, per tutti. Prima di scendere in campo tutte le società devono sapere come sarà redatta la classifica finale in caso di stop e non solo”.