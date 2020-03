La proposta del presidente del Lione: "Contro la Juventus in campo neutro"

Il 17 marzo è una data molto importante per la Juventus di Maurizio Sarri che dovrà cercare di ribaltare l'1-0 maturato a Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I pronostici sono tutti a favore dei bianconeri che avranno la possibilità di poter giocare all'Allianz Stadium e davanti al proprio pubblico contro la squadra dell'ex allenatore della Roma, il francese Rudi Garcia.

Il presidente del Lione Jean Michel Aulas, però, ha gettato alcune ombre sul fatto che si possa realmente giocare a Torino per via del coronavirus ed ha rimandato ogni decisione all'Uefa facendo però suonare un campanello d'allarme a soli 15 giorni da questa importantissima sfida: "Deciderà l’Uefa, ma sono intervenuti dei fatti nuovi dal match dell’andata".

Il numero uno del club francese ha poi continuato facendo l'esempio della Juventus under 23: "La Juventus iunder 23, che gioca in serie C, è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Vediamo gli sviluppi, che spero saranno positivi. Siamo aperti alle decisioni dell’UEFA, ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo".

Eventualità da scongiurare

Ad oggi non c'è alcun sentore che l'Uefa deciderà di far giocare la sfida a porte chiuse o in campo neutro ma il continuo evolversi della situazione coronavirus lascia tutto in standby con la Juventus e i suoi tifosi che si augurano di poter giocare a porte aperte anche perché il precedente di Inter-Ludogorets, con lo stadio completamente vuoto, potrebbe fare il gioco del Lione che avrà bisogno di una partita accorta e con il minor margine d'errore possibile: senza il pubblico di fede bianconera diventerebbe il tutto un po' più facile per i francesi, almeno sulla carta.

Coppa Italia e campionato

Prima della sfida contro il Lione, però, ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus che anche qui parte con i favori del pronostico contro il Milan di Stefano Pioli a cui mancheranno diversi titolari. L'1-1 di San Siro mette in discesa la qualificazione per i bianconeri alla finale di Coppa Italia che per ora è stata spostata al 20 maggio. In campionato, poi, si attende l'esito della riunione straordinaria della Lega calcio che dovrà decidere quando e come recuperare i match rinviati della 26esima giornata compresa Juventus-Inter che pare si possa giocare tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo.

