Psg beffato: ecco perché il secondo posto è arrivato al 92esimo

Le probabilità che si verificasse un'evenienza del genere erano più uniche che rare ma è accaduto: nel girone H, Paris Saint-Germain e Benfica hanno pareggiato i loro scontri diretti (1-1 all'andata e al ritorno), hanno ottenuto entrambe 4 vittorie, due pareggi e 0 sconfitte ma soprattutto hanno segnato 16 reti e ne hanno subìte 7. Tutte e due, uguali in tutto e per tutto, ma la beffa del mancato primo posto nel girone è toccata al Psg a tempo scaduto per un "errore di calcolo".

Ecco cosa è successo

Se è vero che parigini hanno vinto 2-1 sul campo della Juve, i portoghesi del Benfica ne hanno fatti sei al malcapitato Maccabi Haifa. Come si fa, allora, a stabilire quale tra le due è prima o seconda? Il regolamento della Champions, nel caso in cui tutti i parametri siano in perfetta parità, stabilisce l'ordine in base alle reti realizzate in trasferta. Ed è qui che si è consumata la beffa per Mpappé e company: decisivo, in questo senso, è stato il sesto gol del Benfica al 92' minuto segnato da Joao Mario. Il Psg, però, avrebbe avuto tutto il tempo di spingere maggiormente sull'acceleratore dopo il 2-1 segnato allo Juventus Stadium al 69' con Mendes e ancor di più nei minuti finali quando i portoghesi stavano continuando a fare gol a ripetizione.

"Non avevamo capito..."

Nel dopo partita, è stato Gigio Donnarumma a spiegare di non aver capito cosa servisse per arrivare primi nel girone. " Non avevamo capito di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone", ha dichiarato a SkySport. " Il nostro secondo posto è un problema anche per gli altri. Siamo tranquilli. Sicuramente affronteremo una grandissima squadra ma siamo pronti, giocheremo sempre al massimo ", ha aggiunto.

"Non pensavamo di arrivare secondi"

Stupore e un velo di scoramento anche per mister Christophe Galtier, il quale ha ammesso l'eventualità che la sua squadra potesse arrivare seconda ma non credeva sarebbe accaduto davvero. " Non so se sia mai successo prima di perdere il primo posto sul numero di gol segnati fuori casa... Al 90' eravamo primi, al 92' ci siamo trovati secondi. Non posso far altro che fare i complimenti al Benfica: la scorsa settimana abbiamo smesso di giocare al 90', c'è un lavoro da fare" , ha affermato nel dopogara come si legge su Juvenews. L'autocritica parte soprattutto dall'aver concesso troppo spazio agli avversari bianconeri. " Ne avessimo concesso uno in meno saremmo primi. Dovremo prepararci bene e migliorare quel che è mancato finora ".