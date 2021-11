Psg femminile, aggredita Kheira Hamraoui: arrestata la compagna di squadra

Un brutto caso di cronaca ha investito il calcio femminile e più precisamente la Ligue 1. La calciatrice del Psg Kheira Hamraoui, infatti, campionessa d'Europa lo scorso anno con il Barcellona è stata aggredita da due uomini mascherati mentre tornava a casa in macchina con la compagna di squadra Aminata Diallo. La cosa paradossale, però, è che sarebbe stata proprio la Diallo la mandante di questa intimidazione per la gelosia della maglia. La Hamraoui, centrocampista di 31 anni, non ha giocato lo scorso martedì il match di Champions League contro il Real Madrid per motivi personali ed è stata sostituita proprio da Aminata Diallo. Motivi personali che questa mattina sono emersi dalla cronaca.

Aminata Diallo a été placée en garde à vue. La milieu du PSG est entendue à propos de l’agression dont a été victime sa coéquipière Kheira Hamraoui.



« La piste d'une rivalité interne au sein du PSG est notamment explorée »



Toutes les infos ici : https://t.co/dNpsld6OGd pic.twitter.com/HV2qmEtIHf — PFC (@PassionFootClub) November 10, 2021

La conferma del Psg

Il club francese ha confermato come la Diallo sia stata posta in arresto dopo essere stata fermata dalla polizia in seguito a questo spiacevole accaduto: "Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell’intera squadra femminile". Ora bisognerà capire come il Psg femminile saprà gestire la situazione con la Diallo che rischia seriamente di essere estromessa dalla rosa transalpina per un fatto davvero molto grave.