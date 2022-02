Donnarumma sbeffeggiato. Ed è bufera al Psg

Il Psg di Mauricio Pochettino nonostante una rosa faraonica è stata eliminato dall coppa di Francia per mano del Nizza, ai calci di rigore, con Gigio Donnarumma sbeffeggiato da un avversario. La clamorsa dipartita inoltre ha messo sulla graticola anche l'allenatore argentino e sui social è spuntato l'hashtag #PochettinoOut che fa presagire come se non sarà ora a fine stagione ci sarà il divorzio tra l'ex tecnico del Tottenham e il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi.

Dante humilhando Donnarumma e batendo o pênalti que eliminou o PSG.



pic.twitter.com/NweOCHWfWe — Arão Koringa (@Araokoringa2) January 31, 2022

Il Psg nella scorsa stagione è riuscito nell'impresa di non vincere il titolo in patria, finito nella bacheca del Lille che quest'anno occupa l'undicesimo posto della classifica mentre quest'anno è primo con ben undici punti di distacco sulla seconda della classe, proprio quel Nizza che ieri però ha dato una lezione alla squadra di Pochettino. La Coppa di Francia è stata amara, amarissima per Mbappé e compagni che non sono riusciti a scardinare il muro eretto dai rossoneri, con la sfida che si protratta fino ai calci di rigore.

Gigio sbeffeggiato

14 conclusioni dal dischetto con due soli errori prima di andare ad oltranza: a sbagliare per il Psg era stato Paredes, per il Nizza Delort. Alla settima esecuzione dal dischetto per i rossoneri si è presentato il brasiliano Dante, ex Bayern Monaco. Il 38enne dall'alto della sua esperienza ha pensato bene di battere il rigore decisovo per la vittoria della sua squadra con un cucchiaio dolce dolce che ha beffato l'inerme Gigio Donnarumma che finora era imbattuto in carriera in partite concluse ai rigori.

La critica, però, è stata spietata nei confronti di Pochettino visto che ha mandato sul dischetto il giovanissimo Xavi Simons, 18enne olandee ex Barcellona, che purtroppo ha fallito dagli undici metri. "Non è stata una mia decisione. I primi cinque tiratori li abbiamo decisi tra di noi prima della sequenza, poi la decisione successiva è stata presa dal feeling dei giocatori", queste le parole del tecnico argentino al termine della partita persa.