Il pullman Juve passa col rosso: tolti altri punti?

Napoli in pieno sogno tricolore, nell'euforia generale l'ultima genialità è la torta a forma della testa di Osimhen. Tutta glassata al cioccolato con la chioma ossigenata del nigeriano fatta da chicche di cioccolato bianco: è un'idea della pasticceria Fresco Fono che ha piazzato sul dolce pure la mascherina.

***

Quando dopo l'ennesima sconfitta dei nostri al Sei Nazioni su Sky si sente: «È un'Italia che ha giocato bene, che ha regalato spettacolo», viene in mente la scena di Italia-Marocco in «Tre uomini e una gamba». «Meraviglioso, bello! Ma intanto come abbiamo fatto a perdere 34-20?!».

***

Su Sky l'offerta di A è scarsetta così, quando Fabio Tavelli presenta l'anticipo dicendo che «Lecce-Sassuolo è una delle migliori partite possibili», gli abbonati hanno alzato le sopracciglia alla Ancelotti.

***

Virale online una foto del pullman Juve che passerebbe col rosso: sarà stato permesso dalla scorta o scatterebbero altri punti di penalità, sulla patente.

***

Bundesliga, la sfida in testa tra il ricco modello capitalista del Bayern e la «squadra operaia» dell'Union Berlin finisce 3-0 per i bavaresi. La dittatura del proletariato di Karl Marx deve attendere.

***

Fine dei primi tempi su diretta gol di Sky del 25º turno di B: «Si gioca solo a Cittadella, andiamo lì». Silenzio. «Ah, sono io a Cittadella, non si gioca neanche qui».

***

«Tutti addosso a Bruno Fernandes, Fajolada!». Fabio Caressa in United-Barça.

***

«C'è vento, 40 nodi, non sono un marinaio ma ho capito che è tanto. Del resto Lecce è la città de lu suli, lu mari e lu ientu». Francesco Modugno, Sky.