Dea per gli ottavi. Roma per il pass Viola. ok se vince

L'altra Europa regala un turno decisivo per le italiane. L'Atalanta è già qualificata, serve un punto per conquistare il primo posto nel girone e il passaggio diretto agli ottavi. «Penseremmo solo al campionato fino a marzo, ma non possiamo giocare con lo spirito di pareggiare», così Gasperini che nella sfida casalinga con lo Sporting Lisbona (ore 18.45, Sky e Dazn) dovrà rinunciare anche a De Ketelaere. La Roma ha a disposizione due risultati su tre per il pass per la 2ª fase di Europa League: nella trasferta a Ginevra con il Servette (ore 21, Sky, Dazn e TV8) non basterà nemmeno vincere per il primato nel gruppo. «Possibili dal 1' Dybala e Lukaku», così Mourinho (foto) che tornerà in panchina nella competizione. In Conference League la Fiorentina ospita al Franchi il Genk (ore 21, Sky e Dazn): con una vittoria sarà sicura di passare il turno.