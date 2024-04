I 2 fuorigioco del Milan che uccidono il calcio

Giampiero Boniperti regalò un centimetro d'oro a Dino Viola, il fuorigioco di Turone è diventato un film e resta un mistero buffo. Oggi non c'è mistero ma il fuorigioco è ormai una buffonata che sta uccidendo il football. Oggi il centimetro d'oro andrebbe sostituito da un microscopio di platino. Basta un'unghia, il ciuffo dei capelli, la punta della scarpa e scatta la sceneggiata al Var. Il Milan, contro il Sassuolo, ha fatto i conti con questo teatro, due gol annullati per regola assurda, altri episodi analoghi su qualunque campo nostrano e internazionale. La goal technology stabilisce quando il pallone ha oltrepassato completamente la linea di porta, lo stesso criterio, applicato all'off side, cancellerebbe le polemiche. Ma così sarebbe troppo semplice, il calcio interruptus piace a chi non ama davvero questo sport e non sono i giocatori o gli allenatori che, a proposito, a Udine hanno dimostrato prova di coscienza.

Al di là di errori e omissioni, il Milan ha pareggiato male, Pioli ha l'euroleague per rialzarsi altrimenti, pari per il Napoli con il Frosinone, idem per la Juventus nell'osceno derby, così il Bologna con il Monza, la mediocrità non è aurea, bassa la qualità tecnica, sei pareggi, due vittorie come riassunto parziale, ciò preoccupa in vista dell'europeo in Germania, esempio: in Udinese-Roma soltanto tre italiani in campo nelle formazioni iniziali ma si procede tra propaganda e promesse, con la voglia, squisitamente contabile, di andare in champions, nemmeno la tensione di finire in B grazie al paracadute che garantisce a tutti altri soldi facili, tipo il Cagliari che prende un punto all'Inter che non si scompone anche se qualcuno, prima o poi, dovrà occuparsi seriamente della sua situazione contabile (non posso pensare che il tifoso Infantino, presente in tribuna, possa affrontare una questione così delicata, c'è ben altro per la Fifa). Segnalo che San Siro è l'unico stadio dove è consentito l'accesso di megafoni che vomitano voci e suoni disgustosi, anche in questo caso controlli inesistenti. Domani e mercoledì roba seria con la champions là dove un paio di grandi nomi possono uscire dal torneo. Come in passato, molto dipenderà dagli arbitri.

Ma no, scherzavo.