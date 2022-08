Quel qualcosa che non va nel nostro campionato

Meglio sarebbe non partire dalla fine. Sampdoria-Juventus ha chiuso un turno non proprio eccitante e lo ha chiuso secondo le abitudini che ormai il gruppo bianconero, dalla testa ai piedi, riesce ad offrire da un anno a oggi. Interessante riflettere sulle parole dell'allenatore della Juventus, ha detto che nel football ci sono le categorie di calciatori, dunque ha spiegato perché la sua squadra fatichi a emergere, è di categoria, compreso lui medesimo si dovrebbe pensare. Sciocchezze di repertorio, non è un gran bel vedere quello mostrato dalla serie A, c'è un buon Napoli, c'è una buona e solida Inter e le altre, come accade ugualmente nei vari campionati d'Europa, vanno a sussulti, senza trascurare il numero alto di infortuni, traumatici e muscolari in una stagione condizionata ai massimi dall'interruzione del mondiale. Ad intossicare l'aria arrivano notizie da Nyon con l'Uefa che vuole punire i club fuori registro contabile, Inter, Juventus e Roma dalle nostre parti. È un momento in cui manca il gas anche nelle casse dei presidenti, non si sa ancora bene che cosa vogliano fare i cinesi dell'Inter, non si comprende se a Torino la proprietà intenda aspettare ulteriori gaffe dell'area sportiva, Ferrari-Juventus, intanto dopodomani a sera la Lazio affronta l'Inter e già ci siamo con le sfide amarcord, Inzaghi Simone ovviamente. E, il giorno dopo, Dybala si ripresenterà in faccia ai dirigenti che lo hanno liquidato però preannunciando che non esulterà in caso di gol (errore grave, è stipendiato, e bene, da Friedkin e non più da Agnelli), senza trascurare Fiorentina Napoli. Cerchiamo di alimentare l'entusiasmo ricorrendo alle chiacchiere, visto che quello che passa il campo non concede troppa allegria. Se un ragazzo georgiano, Carasvelia la pronuncia, è diventato l'idolo delle ultime ore a Napoli e non soltanto, significa che qualcosa di strano stia accadendo. Forse ha ragione l'allenatore della Juventus, nel calcio ci sono le categorie: quelli che nell'insieme non capiscono molto e quelli che capiscono ancora di meno.