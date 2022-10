Quanto Valentino c'è dietro l'impresa di super Bezzecchi

C'è molto di Valentino Rossi nella pole position firmata da Marco Bezzecchi sul circuito tailandese di Buriram. Talento cristallino, cresciuto prima nel Campionato Italiano Velocità e poi affinato nello stile di guida e nella grinta al Ranch sotto la guida attenta del Doctor, di Uccio, di Matteo Flamigni e tutto lo staff della VR46, il Bez ha conquistato la sua prima pole in MotoGP con un giro perfetto, regalando al team di Vale la prima partenza davanti a tutti in MotoGp e riuscendo a regolare le due Ducati dei più esperti Jorge Martin e Pecco Bagnaia. «Non avrei mai pensato di fare la pole», ha dichiarato Marco, con un sorriso enorme sotto una cascata di riccioli che ricordano tanto il Sic. «Con la squadra abbiamo fatto un lavoro incredibile sin da venerdì. Nella staccata ho fatto la differenza. Non ho ancora sentito Valentino, ma gli scriverò dopo».

Nel mirino il desiderio di ripetere il podio di Assen e il sogno della vittoria. Nel suo anno come rookie, il Bez sta dimostrando maturità e concretezza, oltre ad una sana dose di spensieratezza che lo fanno degno erede del Doc. «È stato emozionante vedere tutti i ragazzi al parco chiuso. È la prima pole per la squadra e sono felice di aver fatto loro questo regalo. Meritano tutto quello che posso fare per ringraziarli del loro bellissimo lavoro. Sono soddisfatto di questo giro, ma anche per il passo gara mostrato nelle FP4 che mi fa ben sperare per la gara».

Martin e Bagnaia completano una prima fila tutta rosso Ducati, mentre il leader Fabio Quartararo partirà dalla seconda fila. Più indietro l'altro rivale nella corsa mondiale Aleix Espargaro su Aprilia, incappato in un'altra giornata sfortunata e costretto ad una gara in rimonta dalla 5ª fila.

«Ho avuto qualche problema di scivolamento nella prima parte delle qualifiche, non riuscivo a spingere bene con la gomma dietro», ha dichiarato Bagnaia, più convincente sul passo gara che nel time attack. «Negli ultimi giri sono stato più attento e tutto è andato per il meglio. Ho fatto sicuramente un bel crono, ma Bez e Martin sono andati fortissimo».

Scatterà invece dalla sesta casella, Enea Bastianini, un'altra Ducati chiamata ad arginare la Yamaha M1 di Quartararo in chiave campionato. Anche in assenza di ordini di scuderia, la Ducati aspira al titolo e Pecco al momento è il riferimento per riportarlo a Borgo Panigale.