Quei 4 schiaffi per capire che difendersi è la chiave

In qualche caso di calcio estivo si commenta così: "chi vince festeggia (senza montarsi la testa) e chi perde impara". Nel caso del Milan, piegato in modo pesante dal Chelsea, ultimo test prima di affrontare la coppa Italia (tra una settimana il Bari a San Siro), ci sono più di una lezione da trarre dopo il 4 a 1 rimediato a Londra dal Chelsea reduce dalla finale mondiale vinta col Psg negli Usa e vicino al debutto in Premier league. La prima, non è proprio un inedito, segnala che per giocare nel Milan, specie se poi in difesa, c'è bisogno non soltanto di spavalda gioventù ma anche di talento e di esperienza. Si può spiegare così l'incipit disastroso di Coubis (prima autorete e poi espulsione al minuto 18), difensore italiano di origine romena, proveniente da Milan futuro, chiamato a un test forse superiore alle proprie capacità, e che ha indirizzato la sfida molto presto con quel 0-2 raggiunto velocemente dai Blues. Ma quello che conta è un'altra riflessione che tiene conto anche dei movimenti di calcio-mercato realizzati nelle ultime ore dal Milan. La cessione a prezzo top (42 milioni) di Thiaw al Newcastle dopo il rifiuto al rinnovo del contratto e il "grazie ma non resto" opposto all'attestato di fiducia di Allegri, apre una questione tecnica per la difesa oltre che nella scelta del suo sostituto (orientata su De Winter del Genoa) e pone un quesito sul sistema di gioco da battezzare.
Se, come detto dallo stesso Max, l'obiettivo principale è quello di migliorare l'organizzazione difensiva, il Milan si trova per ora molto lontano dal centrarlo. Sono usciti, per ora, due terzini (Emerson Royal e Theo Hernandez) rimpiazzati da sostituti sul cui valore sono in corso accertamenti e persino il quartetto dei guardiani centrali ha perso un atteso protagonista (Thiaw appunto) al cui posto è candidato un titolare del Genoa (De Winter), non del Real Madrid. Tomori è lontano da quello dello scudetto e il giovane Jimenez, lasciato a casa per i soliti motivi, è stato spedito tre volte ad allenarsi con Milan futuro dallo staff tecnico.È vero che le attenzioni principali sono state rivolte all'allestimento del centrocampo (ieri, entrato nella ripresa, Modric ha confermato d'essere in ritardo di condizione; ndr) e che il comportamento di Leao sembra promettere una stagione di grande riscatto, ma da sempre una casa calcistica si costruisce dalle fondamenta e non dal tetto. Di qui la lezione di Stanford Bridge è la seguente: pensateci bene prima di considerare chiuso il casting difensivo!