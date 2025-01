Quei troppi gol presi all'ultimo dietro la grande beffa d'Arabia

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal derby al derby, mezza stagione con tre sole sconfitte, ma arrivate tutte all'ultimo assalto: il gol di Gabbia all'89' contro il Milan in campionato, il gol di Mukiele al 90' a Leverkusen in Champions e quello fresco fresco di Abraham al 93' in Supercoppa. I mali dell'Inter, nelle poche partite perse per strada, sembrano concentrati nella mancanza di tenuta finale. Non solo, le statistiche stagionali parlano di 10 gol su 19 subiti negli ultimi 10', tra cui quelli che costarono i pareggi con Genoa (Messias su rigore al 95') e Juve (Yildiz all'82). Senza contare il gol annullato dal Var a Sverko al 98', che avrebbe potuto far finire in pari anche Inter-Venezia.

E proprio da Venezia, domenica, l'Inter dovrà cominciare a mettersi alle spalle la brutta serata di Supercoppa, con quella rimonta incredibile subita in 40 minuti. Dimenticare Riad sarà la missione di Inzaghi, anche perché una notte storta non può condizionare un'intera stagione. Sarà pure un trofeo in meno, ma i nerazzurri restano pienamente in corsa su tutti gli altri fronti. Anzi, a Venezia, pur con i guai dell'infermeria (Calhanoglu e De Vrij gli ultimi ko), bisognerà tornare a correre verso quel primato teorico che l'Inter può ancora raggiungere vincendo i recuperi con Fiorentina e Bologna. D'altra parte anche dopo il derby dell'andata si inscenò un precoce processo all'Inter, accusandola di aver sottovalutato l'invecchiamento dei suoi campioni. Poi però Lautaro & C. hanno infilato 10 vittorie di fila interrotte solo dai pari con Napoli e Juve, rialimentando le fanfare. Fino alla semifinale di Riad con l'Atalanta che forse ha illuso i nerazzurri. Certo, perdere un derby così non può far piacere: capitò a Zaccheroni sulla panchina interista nel 2004 (ribaltato nella ripresa dopo i gol di Stankovic e Cristiano Zanetti in 45'), e Inzaghi è il primo allenatore nerazzurro a perdere due derby di fila dopo vent'anni: di Mancini l'ultimo precedente nei quarti di Champions 2005.

Poi l'Inter ha perso altre stracittadine consecutive, ma sempre con tecnici diversi. Adesso Inzaghi deve voltare subito pagina, se non vuole subire la nemesi del derby dopo 6 vittorie consecutive. Anche perché il terzo stagionale è dietro l'angolo, il 2 febbraio