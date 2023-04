Il radiocronista occhio di falco: "È gol, anzi no è una parata"

Il futuro del calcio non è la Superlega ma la Kings League, torneo di calcio a 7 inventato da Piquè che in Spagna ha milioni di spettatori. Le novità con lei sono ovunque, Aguero la commentava da studio e si è fermato perché un chip gli ha segnalato un'aritmia salvandogli la vita. Pazzesco.

Caos totale in F1 in Australia con tre bandiere rosse e altrettante ripartenze, scontri, contatti e un disastro organizzativo che può essere sintetizzato da una dichiarazione di Casy Stoner sulla Fia: «Siete imbarazzanti».

In Inter-Fiorentina Amrabat ha giocato il primo tempo a digiuno per il ramadan e poi, per poter mangiare una banana, Ranieri ha dovuto aspettare il tramonto, fingere un infortunio e farlo rifocillare.

Punzione per lo Spezia su Radio1: «Buona posizione dal limite dell'area, due giocatori sul pallone gol!». Giubilo degli spezzini. «No, viene respinto dal portiere».

Sarri: «Nazionali? Ho visto 10 minuti di Kosovo-Andorra e basta, mentre giravo ho visto 22 giocatori in area e ho detto: ma che ca**o succede?!».

Haaland inquadrato in tribuna dopo il 4-1 di Grealish in City-Liverpool, il regista della sfida di Premier non è uno di Klopp.

Mario Giunta a Semplici: «Leonardo, come va col padel?». «Sono infortunato, ho il gomito del tennista». Sky.

Allegri: Il Verona ti fa giocare male. E lui odia dividere il merito». @unfair_play

Dopo il caos con Mourinho Serra è tornato ad arbitrare in B e questa volta è stato l'allenatore dei lagunari a essere espulso e andare su tutte le furie.