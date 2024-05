Ranieri fa il miracolo, Ballardini no: Cagliari resta in A, Sassuolo giù in B

Magra consolazione aver fatto 6 punti nelle due partite (andata e ritorno) contro l'Inter campione «bis-stellato» d'Italia. Un bottino pieno che il Sassuolo avrebbe sicuramente barattato con due sconfitte, pur di rimanere nella massima serie; e invece dopo 11 anni dalla storica promozione nel super attico della A, i neroverdi ripiombano nel sottoscala della B.

È infatti la squadra di Ballardini (il terzo dei tre tecnici alternatisi nel corso della stagione) la seconda retrocessa che si aggiunge alla Salernitana ormai da tempo spacciata. Il Sassuolo sentiva ormai puzza di bruciato e ieri la vittoria 2 a 0 del Cagliari di Ranieri sulla «griglia» verde del Mapei Stadium ha avuto l'effetto del lancio sul fuoco di due cubetti di Diavolina: la conseguente fiammata ha incenerito definitivamente gli emiliani. Bruciano di felicità invece i sardi a cui Ranieri ha regalato il secondo miracolo: la permanenza in A dopo la promozione dell'anno scorso dalla B. Impresa possibile solo a un signore come Claudio, ormai rimasto l'unico allenatore al mondo che segue la partita come una persona normale e non come un invasato.

Ma a condannare il Sassuolo è stato anche il fantasmagorico combinato disposto che ha coinvolto Frosinone, Udinese ed Empoli: tre candidate alla retrocessione che ieri si sono incrociate in sfide più o meno dirette per allontanare lo spettro dell'ultima squadra che precipiterà nel pozzo insieme con Salernitana e Sassuolo.

Tutto però è stato rinviato alla prossima (e ultima) giornata quando il nome della terza condannata a morte dovrà necessariamente essere inciso sulla lapide.

Ieri infatti il Frosinone è riuscito a vincere 1 a 0 a Monza e la sparatoria all'O.K. Corral tra Udinese ed Empoli è terminata 1 a 1 con due proiettili di rigore quando il saloon stava già per chiudere. Riassumendo: il successo del Frosinone e il pari tra Udinese e Empoli condannano alla B il Sassuolo che, a una giornata dalla fine, è inchiodata a quota 29 punti: cioè a -4 dalla terzultima. Peggio ha fatto solo la Salernitana che oggi ospita un Verona in piena riffa infernale.

Inutile tentare di vendersi l'anima al diavolo.