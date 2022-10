Red Bull si "accorda" con la Fia: quanto dovrà pagare per lo sforamento del budget cap

La Red Bull ha sforato il budget cap e per questo è stata punita dalla Fia. La scuderia austriaca se la cava però con soli sette milioni di dollari di multa ed una sanzione sportiva minore. La federazione internazionale dell'automobile ha raggiunto l'accordo con la Red Bull per l'infrazione commessa nella scorsa stagione, che oltre alla sanzione pecunaria avrà anche un'altra pena: la riduzione del 10% del tempo spendibile in termini di ricerca e sviluppo aerodinamico in galleria del vento. Non solo la Red Bull, anche l'Aston Martin ha ricevuto una multa ma assolutamente più contenuta, di "soli" 450.000 dollari.

La Fia ha accertato come la Red Bull abbia sforato, nel 2021, per un ammontare di un milione e 864.000 sterline, pari all'1,6% in più di quanto previsto dal Budget Cap. I sette milioni di dollari andranno saldati entro 30 giorni dalla data in calce all'accordo raggiunto e questi termini tecnici Aba ("Accepted Breach Agreement). La sanzione sportiva, invece, non eccedendo lo sforamento del budget cap il 5% del totale, si estende invece ad un periodo di dodici mesi che scatta ugualmente dalla data dell'accordo tra le parti ovvero mercoledì 26 ottobre del 2022.

Una sanzione irrisoria

La Cost Cap Admistration della Fia ha usato la mano leggera nel giudicare l'operato della Red Bull, riconoscendone la cooperazione nel fornire puntualmente le informazioni e le prove richieste, riconoscendo alla scuderia austriaca le circostanze attenuanti del primo anno di entrata in vigore di un regolamento finanziario comunque complesso e l'assenza di malafede e comportamenti disonesti o fraudolenti.