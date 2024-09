La Red Bull con il Toro fa sognare già i tifosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio torinese finalmente trova uno sponsor vero. Calma, non si tratta della Juventus i cui dirigenti di marketing e affini non trovano ancora un marchio per portare a casa qualche milione a far respirare i conti pesanti, ma è il Torino a fare notizia, Red Bull entra nel club di Urbano Cairo, va da sé che dal granata del Toro al toro rosso dell'azienda austriaca il gioco è facile. Fu proprio il Torino la prima società a trovare una ditta pronta ad abbinare il proprio nome con il calcio, era la stagione 1958-59, quando la Venchi Unica venne incontro alle richieste del presidente Mario Rubatto presidente, proponendo la consociata Talmone, fabbrica di cioccolato fondata a metà dell'Ottocento da Michele Talmone, la società incassò 55 milioni (35 in caso di retrocessione) e 75 milioni di sovvenzione dal Comune di Torino, la squadra indossò la gloriosa maglia granata con una grande T ricamata sul cuore. Erano anni difficili, Toro in B, la T fu cancellata dopo un solo anno, la Talmone, passata sotto il controllo di Michele Sindona, fallì nel '74. Red Bull riaccende i sogni dei tifosi che non amano Cairo e sperano nel colpo di vita, l'entrata in campo di Mark Mateschitz, figlio del creatore dell'azienda di Salisburgo con un fatturato che sfiora gli 11 miliardi di euro, 18 mila dipendenti in varie parti del mondo e un sensibile aumento nelle vendite della bibita energetica (12 miliardi di lattine lo scorso anno). Red Bull, presente in Formula 1, sponsorizza Everton e Newcastle in Premier, oltre, ovviamente al Salisburgo.

Se la partnership si dovesse tramutare nell'acquisto del pacchetto di maggioranza del club, dunque nella partenza di Urbano Cairo, va ricordato che i tifosi dovranno comunque accettare il cambio di insegna della squadra in Torino Red Bull, nome da corrida ma anche una violenza alla storia di questa società simbolo del calcio italiano nel mondo dopo la tragedia di Superga. Questo non cambierebbe il vecchio cuore granata, la passione calda dei tifosi, la nostalgia del Fila, la memoria di un tempo che nessuno sponsor potrà mai cancellare.