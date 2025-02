Regalo al Napoli e nerazzurri involuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Fuochi d'artificio a Fuorigrotta, l'Inter ha perso, la Juventus confeziona un regalo sontuoso al Napoli, il famoso derby d'Italia (Gianni Brera) premia la volontà dei bianconeri, Inter presuntuosa, modesta e disarmante nella ripresa, cinque cambi di Inzaghi in evidente affanno nervoso, molti errori, un palo di Dumfries che approfitta di vuoto nella fascia esterna della Juventus, attacco nerazzurro incredibilmente scentrato nei piedi di Lautaro, in quello bianconero Kolo Muani spinge, inforca, prova e da una sua giostra folle è nato il gol di Conceiçao. Risultato che rende felice Antonio Conte e permette alla Juventus di agganciare il quarto posto della Lazio e trova le vitamine per la trasferta di champions, l'Inter è in involuzione e i lamenti del suo allenatore non producono alcun effetto, anzi si trasformano in una tensione inutile e controproducente. Nelle altre partite, senza le pepite di Kean, squalificato, la Fiorentina ha trovato ancora carbone nerissimo al Franchi, seconda sconfitta consecutiva, nuove voci polemiche sull'allenatore Palladino e soprattutto sull'islandese Gudmundsson, involuto e destinato a tornare al domicilio di Genova, dubbi anche su Zaniolo che, nelle ultime sei stagioni ha cambiato già cinque squadre. Il Como, invece, ha mostrato, le sue pietre preziose Diao e Paz (19 e 20 anni) e ha trovato i punti per respirare meglio nella zona critica, così il Lecce a Monza mentre tornano ad inguaiarsi l'Empoli che si è arreso a Udine e il Parma leggero e senza cuore contro una Roma che priva delle due punte titolari, Dovbik e Dybala, è sembrata più agile e veloce nelle idee di gioco, il gol su punizione di Soulé fa parte del passaporto tecnico degli artisti argentini.

Domani è roulette russa per Atalanta e Milan in champions, il ritorno in casa, dopo le sconfitte di Bruges e Rotterdam, non ha soluzioni diverse dalla vittoria e anche netta, la designazione del polacco Marciniak sembra una garanzia per i rossoneri, a Bergamo, dopo lo scandalo del turco Meler, c'è il tedesco Zwayer reduce da polemiche nella Bundesliga. Sperém.