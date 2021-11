La frase di Reina prima del rigore: "Bonucci..."

La Juventus ha vinto di rigore contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri e a decidere la sfida dell'Olimpico ci ha pensato Leonardo Bonucci con una doppietta. Il difensore bianconero si è dimostrato glaciale in entrambre le occasioni dagli undici metri con Pepe Reina che non ha potuto fare nulla davanti a due esecuzioni praticamente perfette dell'ex giocatore di Milan e Bari.

La provocazione

Il primo rigore è stato concesso dall'arbitro Di Bello per un fallo di Cataldi su Alvaro Morata, mentre nella ripresa è stato lo stesso Pepe Reina a causare il penalty con un goffo intervento su Federico Chiesa. L'ex portiere di Napoli, Liverpool, Milan e Bayern Monaco ha però cercato di irretire e di far perdere la concentrazione a Bonucci poco prima della seconda esecuzione: "Centrale eh ora ! Leo, tira centrale Leo", gli ha urlato il portiere della Lazio che ha però dovuto incassare l'ennesima fredda e glaciale realizzazione da parte del difensore della nazionale che avrebbe forse potuto, e dovuto, calciare lui il penalty contro la Svizzera.

La Juve ci crede?

La Vecchia Signora è tornata? In tanti si stanno ponendo questa domanda dato che ad oggi la vetta della classifica dista 11 punti dopo la sconfitta del Milan subita contro la Fiorentina. La Vecchia Signora ha accorciato sulla zona Champions ma potrebbe anche pensare di fare un pensierino per una grande rimonta in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà però "tifare" l'Inter di Simone Inzaghi che tra qualche ora, alle ore 18, ospiterà il Napoli capolista di Luciano Spalletti a San Siro.