Il Milan "zittisce" Donnarumma: "Fu un gesto di cortesia..."

Arriva immediata la risposta del Milan a Donnarumma attraverso le parole del direttore sportivo Frederic Massara.

Nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, il dirigente rossonero ha chiarito la posizione del club di via Aldo Rossi, tirato in ballo dalle dichiarazioni di Gigio Donnarumma, rilasciate alla Gazzetta dello Sport con dichiarazioni che chiudono defintivamente la questione tra il Milan e il portiere della Nazionale.

"Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte, lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un'alternativa e ci è sembrato corretto prima di ufficializzare l'acquisto di un nuovo portiere informare lui direttamente. È stato semplicemente un gesto che pensavamo che fosse apprezzato. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera" ha dichiarato il direttore sportivo rossonero.

Di fatto dopo la telenovela estiva, terminata con il discusso passaggio di Donnarumma al Paris-Saint Germain, la squadra di Pioli ha voltato pagina affidandosi al francese Mike Maignan, che con le sue prestazioni ha subito fatto dimenticare Gigio ai tifosi rossoneri. L'ex portiere del Lille è stato una grande intuizione di mercato di Massara e Maldini e sta convincendo a pieno la dirigenza milanista.

"Soddisfatti di Maignan? È un portiere davvero forte, siamo molto felici del suo adattamento, è riuscito a integrarsi subito e molto bene in questo campionato - ha aggiunto ai microfoni di Mediaset -. È diventato subito un punto di riferimento nello spogliatoio, siamo molto contenti di quello che sta facendo e siamo convinti che abbia ancora margini di crescita".

Le parole di Gigio

Il caso era stato aperto da Donnarumma che tornato a parlare dell'addio al Milan, aveva svelato un retroscena, ovviamente dal proprio punto di vista: "Tutti danno la colpa a me senza però guardare cos'è successo dall'altra parte. In sintesi: l'ultima telefonata da parte del club è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. Quindi è finita così".

Dopo aver cercato per mesi un accordo sul rinnovo, il Milan in tarda primavera 2021 aveva scelto di non forzare oltre e rischiare di perdere tempo per puntare su Maignan. A proposito del suo sostituto, ha assicurato: "Mi ha fatto una bella impressione, gli faccio i complimenti: sono contento per lui e per la squadra".

