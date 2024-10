Gasp specialista nel creare bomber

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiamatelo pure Effetto Gasperini. Il format è semplice quanto ormai consolidato: date al tecnico di Grugliasco un attaccante talentuoso in cerca di consacrazione e l'allenatore lo trasformerà in un cannoniere da 20 gol a stagione. Provare per credere. L'elenco dei miracolati dalla cura Gasp è bello lungo e vanta nomi davvero eccellenti. Da Diego Milito e Marco Borriello al Genoa passando per gli atalantini Duvan Zapata e Luis Muriel, tanto per i citare i cannonieri più celebri. Un esercito di bomber vantanti centinaia di segnature fino ad arrivare all'ultimo centravanti rivitalizzato in ordine di tempo: quel Mateo Retegui diventato capocannoniere dell'attuale Serie A con 7 centri in 7 giornate alla fantastica media di una rete ogni 68 minuti giocati. Tanta roba, verrebbe da dire.

E pensare che l'italo-argentino ci aveva messo un campionato intero (quello scorso) per mettere a segno nel Genoa i gol realizzati in un mese e mezzo con la Dea. L'ennesimo boom di una punta sotto la guida di Gasperini non può essere affatto un caso. Dietro c'è il grande lavoro settimanale fatto dal condottiero nerazzurro, che con i suoi schemi offensivi esalta i propri centravanti, portandoli a segnare come mai accaduto prima nel corso delle loro carriere. Per la gioia di dirigenti (molti sono stati poi rivenduti a peso d'oro) e commissari tecnici. È il caso questo di Luciano Spalletti che grazie all'Effetto Gasperini potrebbe, finalmente, aver trovato il bomber a cui affidare il ruolo di totem dell'attacco azzurro. Da anni, infatti, la Nazionale italiana vive una crisi profonda di goleador che ora potrebbe essere arrivata al termine.

Tutto merito del tecnico della Dea, sempre più specialista in imprese.

Dopo aver vinto l'Europa League e portato l'Atalanta per 4 volte in Champions in 8 anni, adesso sta vestendo i panni di problem solver per l'Italia. Coi 22 milioni pagati ad agosto dai Percassi per acquistare Retegui diventati già un affarone.